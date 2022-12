La radio d’ICI Estrie de nouveau numéro un au sondage Numéris

Le sondage a été mené du 8 novembre 2021 au 6 novembre 2022, à l'exception de deux semaines à Noël.

La matinale Par ici l'info, pilotée par Mathieu Beaumont depuis la rentrée et par Renée Dumais-Beaudoin en début d'année, trône tout en haut du palmarès avec 25,6 parts de marché. Il s'agit d'un record pour l'émission du matin.

Que dire? Parmi l'offre de qualité et diversifiée dans le marché, de voir qu'autant de gens décident de nous faire confiance, ça me touche beaucoup et, humblement, ça me fascine , affirme l'animateur.

« Ça nous incite à nous dépasser et cela nous motive encore plus pour le futur. Merci à chacun d'entre vous. » — Une citation de Mathieu Beaumont, animateur de Par ici l'info

Mathieu Beaumont Photo : Radio-Canada

L'émission d'après-midi, qui est la seule émission régionale de la région, maintient sa position dans les émissions les plus écoutées. Si Vivement le retour a perdu quelques parts de marché depuis le printemps, elle en obtient 17,6, un résultat supérieur à la même période, l'an dernier. Depuis la rentrée, c'est une nouvelle venue, Laurie Dufresne, qui a pris la chaise jusqu'alors occupée par Mathieu Beaumont.

On le dit souvent : c'est un travail d'équipe. Mais ça ne peut pas être plus vrai qu'en ce moment, affirme-t-elle. Je suis nouvelle dans la région, donc sans l'appui de toute l'équipe, l'émission n'aurait pas la même saveur. C'est un plaisir chaque jour de partager l'antenne avec des gens si investis à offrir la meilleure émission possible. Il y a beaucoup de voix qu'on n'entend pas en ondes, mais qui insufflent l'âme de Vivement le retour.

« Entrer et sortir du bureau avec un sourire au visage chaque jour est un privilège. C'est l'équipe de Vivement le retour qui me permet de le faire. » — Une citation de Laurie Dufresne, animatrice de Vivement le retour

Laurie Dufresne Photo : Radio-Canada