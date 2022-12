Amos veut faire réduire la vitesse sur une section de la route de l’Aéroport

La vitesse maximale est fixée à 70 kilomètres à l'heure (km/h) sur les 750 premiers mètres à partir de l’intersection avec la route 109, puis elle passe à 90 km/h par la suite, devant l’entreprise Béton Fortin.

La Ville d’Amos demande que la limite de 70 km/h soit prolongée afin de rendre le secteur plus sécuritaire. On y retrouve plusieurs résidences, commerces et industries. Il s’agit d’une recommandation de son comité de circulation.

La Ville d'Amos demande que la limite de vitesse de 70 km/h soit prolongée jusqu'à Matériaux Blanchet, où il y a passablement de transport lourd. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On essaie toujours d’améliorer la sécurité routière, surtout en périphérie du noyau urbain , affirme le maire Sébastien D’Astous.

C’est une demande portée par M. Marchand, mais on sait qu’il y a une garderie, on sait qu'il y a de plus de plus de trafic lourd, on sait que les entrées charretières sont de plus en plus difficiles à accéder, alors nous, ce qu’on demande au ministère des Transports, c’est de diminuer la vitesse à 70 km/h entre Béton Fortin et Matériaux Blanchet. Donc, c’est à peu près 2,5 kilomètres , précise M. D’Astous.

Le zone de 70 km/h se situe entre l'intersection avec la route 109 et Béton Fortin. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Dans une résolution adoptée lundi, la Ville d’Amos rapporte 12 accidents de la route survenus entre 2014 et 2018 sur une partie de ce tronçon.

En 2021, le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni est parvenue à faire réduire la vitesse à 70 km/h à proximité de l’entrée de Pikogan, sur la route 109, pour des raisons de sécurité.