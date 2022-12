Manque criant de bénévoles francophones à Hospice Northwest

L’organisme sans but lucratif Hospice Northwest de Thunder Bay, dont les bénévoles accompagnent les personnes atteintes d’une maladie les empêchant de vivre normalement ou encore qui sont en phase terminale, ne compte que trois bénévoles francophones parmi les 120 qui constituent ses effectifs.

Actuellement, sur notre liste, nous avons 89 bénévoles actifs à Thunder Bay et 31 en région , explique Cherie Kok, directrice générale de l’Hospice Northwest. De ces derniers, seulement trois sont francophones : deux en région qui sont actuellement en congé, et une à Thunder Bay.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui parlent une autre langue [que l’anglais], parce que très souvent, en fin de vie, les gens reviennent à leur langue première , constate Mme Kok.

Elle ajoute que leurs clients ont tendance à revenir à la langue de leur enfance et c’est vraiment utile d’avoir des bénévoles qui parlent cette langue.

La bénévole Carole Lapointe, qui œuvre au sein de Hospice Northwest depuis 2018, en vient aux mêmes conclusions. Une patiente, que Mme Lapointe a accompagnée jusqu’à ce qu'elle décède, lui avait exprimé son désir de communiquer en français, malgré son bilinguisme, relate Mme Lapointe.

« C’est là que j’ai réalisé l’importance de pouvoir communiquer dans sa langue d’origine dans des moments importants de sa vie et surtout [...] en fin de vie. » — Une citation de Carole Lapointe, bénévole francophone à Hospice Northwest

On se parlait presque uniquement en français , raconte-t-elle, tout en insistant sur le fait que cette femme s’exprimait en anglais avec son fils qui ne maîtrisait pas le français.

L'année dernière, Carole Lapointe était au centre d'une campagne publicitaire ayant comme but d'attirer des bénévoles francophones au sein des rangs de Hospice Northwest. Toutefois, les résultats se font toujours attendre. Photo : Avec la permission de Generator

Bien que les bénévoles francophones soient toujours prêts à prendre le relais si le besoin d’avoir recours à un bénévole francophone devient imminent, selon Mme Kok, elle estime que le recrutement de quatre ou cinq bénévoles francophones serait extrêmement utile .

« Les bénévoles forment l’épine dorsale de notre organisation. Ils sont de véritables anges sur terre. » — Une citation de Cherie Kok, directrice générale de Hospice Northwest

Mme Kok juge essentielle et inestimable la possibilité pour les patients de s’exprimer dans leur langue maternelle.

Un travail humble

Comme définie par Mme Kok, la mission de Hospice Northwest est de favoriser une réponse communautaire imprégnée de compassion aux besoins de tous ceux qui vivent avec, meurent de ou sont affectés par de graves maladies .

Les bénévoles, qui reçoivent une formation intensive et approfondie à travers l’organisation, offrent un soutien émotionnel aux patients jusqu’à leur mort et du répit aux familles, expliquent Mme Kok et Mme Lapointe.

Leurs tâches sont variées et multiples : qu’il s’agisse d’amener les patients à leur rendez-vous, d’aller chercher leurs commissions, de les réconforter ou même de les accompagner jusqu’à la toute fin.

Mme Lapointe parle d’un travail humble qui nous amène à revisiter notre capacité d’être bons, d’avoir de la compassion.

« Depuis que j’ai commencé à faire ce volontariat, j’ai l’impression d’avoir reçu beaucoup plus que j’ai offerte. » — Une citation de Carole Lapointe, bénévole francophone à Hospice Northwest

Pour le moment, elle constate que l’hospice reçoit peu de demandes en français et émet l’hypothèse que les gens unilingues francophones se fient sur leurs amis et leur famille pour traduire et que certains se tournent vers l’Accueil francophone.

L’Accueil francophone offre des services d’interprétation médicale à la population de Thunder Bay et aux personnes des environs qui se rendent en ville pour des rendez-vous médicaux, dit Angèle Brunelle, directrice de l’Accueil francophone de Thunder Bay.

Bien que leur responsabilité première demeure l'interprétation , elle se remémore cinq clients qui ont été accompagnés jusqu’à la fin de leur vie durant les dernières années, puisqu’ils étaient suivis depuis longtemps par des employés de l’Accueil.

Hospice Northwest recherche également des bénévoles qui s’expriment en italien, en finlandais et en langues autochtones.