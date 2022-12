Épandage de biosolides : agronomes, chimistes et vétérinaires s’inquiètent

Face à l’importation de boues contenant différents contaminants éternels, potentiellement cancérigènes, trois ordres professionnels représentant les chimistes, les agronomes et les vétérinaires appellent la population et le gouvernement « à la plus grande vigilance », ainsi qu’à des actions rapides.

La raison de leurs préoccupations : l’épandage dans les champs destinés à l’alimentation animale de boues issues de l’industrie américaine du fumier humain et industriel. On y a trouvé des concentrations élevées de PFAS (des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques).

L’État voisin du Maine a testé les PFAS dans l’eau, les sols, le fumier, le lait de vache et le sang des producteurs agricoles. Dans certaines fermes, c’est toute la chaîne alimentaire qui était contaminée. Des producteurs sont depuis contraints de jeter leur lait dans les égouts, ont dévoilé des reportages des émissions Enquête et La semaine verte diffusées récemment.

Ces contaminants dits éternels sont issus de la fabrication de produits hydrofuges ou antiadhésifs (poêles en téflon, produits cosmétiques, emballages en restauration, etc.). Pour éviter d’avoir à les brûler ou à les enfouir, une opération coûteuse, ces biosolides ont notamment trouvé preneur au Québec et ne font l’objet d’aucune réglementation particulière.

Il y a des analyses qui peuvent se faire pour détecter ces composés-là , a déclaré en entrevue à RDI la présidente de l’Ordre des agronomes du Québec, Martine Giguère.

Actuellement, ça ne fait pas partie du cadre réglementaire, donc c’est notamment pour cela qu’on demande au gouvernement de pouvoir participer à la modernisation de la réglementation pour qu’on tienne compte de ces contaminants émergents qui ne font pas partie de la liste des analyses obligatoires , a-t-elle ajouté.

« Il faut déterminer des seuils, donc il y a de l'information qu'il faut aller recueillir. » — Une citation de Martine Giguère, présidente de l’Ordre des agronomes du Québec

Même si les deux entreprises assurant l’importation des biosolides fertilisants au Québec assurent jouer de prudence et ne pas importer des États-Unis de boues trop contaminées, deux échantillons analysés par un professeur de chimie dans le cadre de l’enquête de Radio-Canada montraient des taux de PFAS nettement supérieurs aux seuils de sécurité fixés par le Maine.

Québec et Ottawa promettent d'agir

À la suite de ces reportages, Ottawa et Québec ont promis de se pencher sur le dossier. La semaine dernière, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoit Charette, a confirmé que la réglementation concernant les biosolides sera modifiée dans les prochaines semaines. Son ministère travaillait déjà sur le dossier.

Benoit Charette, ministre de l'Environnement du Québec Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Quant à l'épandage des boues qui sont traitées ici même au Québec, Benoit Charette compte l'encadrer de manière plus étroite pour s’assurer qu’on ne compromet pas l’intégrité de nos terres agricoles et qu’on ne menace pas la santé humaine .

En entrevue à RDI , la présidente de l’Ordre des agronomes du Québec a dit croire que les boues provenant du Québec ne posaient pas problème de PFAS . Notre réalité est quand même différente, on n’a pas d’usine qui transforme, qui fabrique de ce contaminant d’intérêt émergent-là , a-t-elle souligné.

En attendant la modernisation de la réglementation sur les matières résiduelles fertilisantes (MRF), les trois ordres professionnels recommandent à la population et aux entreprises de s’abstenir d’utiliser des biosolides municipaux et industriels en provenance des États-Unis, notamment de l’État du Maine . Il est également recommandé de ne pas utiliser de compost auquel de tels biosolides sont ajoutés.

Les deux principales entreprises concernées sont Englobe et Viridis. Par courriel, la première a indiqué être « dans l’attente d’un encadrement clair de la part des autorités gouvernementales et d’ici là, nous n’émettrons pas de commentaires supplémentaires en lien avec ce dossier ».

L'entreprise dit déjà « collaborer avec le gouvernement du Québec sur la question des contaminants émergents qui pourraient se retrouver dans les matières résiduelles fertilisantes, incluant les PFAS, le tout basé sur une approche scientifique respectueuse de la santé humaine et de l’environnement ».

Au moment de publier, il n'avait pas été possible de recueillir de commentaire de l'entreprise Viridis.

Réfléchir au-delà des PFAS

De manière plus large, les ordres représentant les chimistes, les agronomes et les vétérinaires invitent les décideurs publics et privés à mener une importante réflexion collective sur la valorisation de nos matières résiduelles et en tenant compte du risque associé pour la santé et l'environnement .