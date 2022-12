Une centaine de chats cherchent un foyer à la SPA de l’Estrie

En tout, la SPA doit s'occuper de 200 chats, et admet être débordée.

De ce nombre, plusieurs sont placés en famille d'accueil parce que la capacité de l'établissement est dépassée en ce moment , explique Alexane Bégin, agente de communication à la SPA de l'Estrie.

« Chaque année, on reçoit plus de 2000 chats et on voit que la tendance est à la hausse cette année. »