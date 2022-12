MBAC : le CA confirme son appui à Angela Cassie

Dans sa volonté de mettre en œuvre ce plan stratégique, qui passe par une période de transformation parfois difficile, mais nécessaire, Mme Cassie peut compter sur le soutien du conseil d’administration, tout comme dans sa démarche en vue de communiquer auprès du personnel, des partenaires et de la population canadienne l’importance des changements en cours au sein du Musée , peut-on lire dans un communiqué émis mercredi.

Depuis le licenciement de quatre employés d’importance, le 17 novembre dernier, Mme Cassie et le CA du MBAC ont été la cible de nombreuses critiques, incluant celles de l’ancien directeur général de l’institution, Marc Mayer.

Le conseil d’administration et la direction admettent que, pour certains, les décisions prises récemment ont été difficiles à accepter. Il n’a pas été facile non plus d’en arriver à ces décisions, mais il s’agissait d’une étape importante à franchir pour assurer l’évolution du MBAC en tant qu’institution tournée vers l’avenir et reconnue mondialement , fait-on également valoir dans ledit communiqué.