Crise en Haïti : des étagères vides, pénurie de produits alimentaires importés au Canada

Les troubles sociopolitiques en Haïti ont un impact sur la disponibilité de produits alimentaires en provenance de ce pays des Caraïbes vers le Canada. Des commerçants d'origine haïtienne au Canada déplorent que des commandes soient encore bloquées après plus de 3 à 6 mois d’attente. Ils dénoncent cette situation qui a un impact économique et aussi sur leur qualité de vie.

L'entrepreneure Mirmonde Saint Jean souhaite qu'il y ait une sortie de crise pour permettre à son épicerie de continuer à mieux desservir la communauté haïtienne de Toronto. Photo : Mirmonde Saint Jean

Mirmonde Saint Jean est copropriétaire de l’épicerie haïtienne Union Food à Scarborough, dans l'est de Toronto. Elle explique l’impact de la crise haïtienne sur son commerce. Il y a des étagères qui sont vides au magasin , déplore-t-elle. Il y a certains produits qu’on ne trouve plus comme le manba haïtien [beurre de cacahuète], le riz Shella .

Même son de cloche du côté d’Alexandre Herry, propriétaire d’une entreprise de distribution de produits alimentaires à Montréal. Sa clientèle première est d’origine haïtienne. Pour lui aussi, de nombreux produits manquent à l’inventaire. On n’a plus de café, plus de cassave, c’est une galette de manioc; plus de cacao, plus d’essences aromatiques, etc.

Parmi les produits prisés par la communauté haïtienne, M. Herry pointe la cassave, une galette de manioc qui se déguste souvent avec du beurre d'arachide. Photo : Radio-Canada

L’homme d’affaires explique que la situation s’est empirée avec le temps. Ça fait déjà un an qu’on a de la difficulté à importer des produits , dit-il.

« Depuis le mois d’octobre, on ne peut plus rien recevoir par voie maritime » — Une citation de Alexandre Herry, propriétaire de Rouge et Bleu distribution

En effet, Statistique Canada affiche des données chiffrées qui démontrent une baisse importante des importations en provenance d'Haïti, soient les chiffres les plus bas calculés depuis les 5 dernières années.

Autres impacts de la pénurie de produits haïtiens importés

Alexandre Herry incombe à cette situation l’insécurité en Haïti. Avec les terroristes; je ne peux pas l’appeler autrement, qui ont bloqué le pays, les axes routiers […] Il y a certains produits qui ne peuvent plus être acheminés à Port-au-Prince , dit-il.

« On a environ 5 cargaisons qui ne rentrent pas […] La dernière fois qu’on a vécu une telle situation, c’était lors du tremblement de terre, on était coupé du pays. » — Une citation de Alexandre Herry, propriétaire de Rouge et Bleu distribution

Face à cette crise, M. Herry a dû se tourner vers d’autres marchés. Ces derniers temps, on a dû se réinventer et aller chercher d’autres produits par exemple : des fèves locales, des produits en provenance des États-Unis, de la Turquie, de la République dominicaine .

De son côté, Mme Saint Jean explique aussi que cette situation a un impact négatif sur sa clientèle à Toronto. Ils [les clients] viennent au magasin pour acheter certains types de produits et puis ils sont déçus .

Son épicerie s'approvisionne d’ailleurs à Montréal. Pour elle, les conséquences sont aussi financières. On va à Montréal plus souvent pour avoir plus de chances de trouver des produits , explique-t-elle. Une situation qui ajoute du stress supplémentaire à l’entrepreneure. On dépense plus. On est obligé [de ravitailler], d’acheter en grande quantité par crainte qu’aux prochaines commandes des produits ne soient plus disponible dans les entrepôts.

« Des vendeurs à Montréal augmentent le prix face à la demande. » — Une citation de Mirmonde Saint Jean, copropriétaire de Union Food Market

L’épicière espère tout de même une bonne nouvelle. Elle affirme qu’un distributeur a promis d’importer par voie aérienne des giraumons, fruits de base de la soupe de l’Indépendance aussi connue sous le nom de la soupe Joumou, pour le Nouvel An. Par avion, donc on est certain qu’on aura cela parce que c’est très important pour nous les Haïtiens , dit-elle.

Recette de soupe joumou Photo : Radio-Canada

De son côté, M. Herry déplore le fait de ne plus avoir la possibilité d’importer les pâtes alimentaires haïtiennes pour cette soupe. Il croit toutefois que les consommateurs vont s’adapter en incorporant d’autres types de pâtes à leur recette.