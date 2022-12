Partie de chasse de Pierre Fitzgibbon : l’opposition demande une enquête

Selon des informations d'abord révélées par le Journal de Montréal, mais que Radio-Canada n'a pas été en mesure de vérifier, le ministre aurait pris part à une partie de chasse aux faisans en octobre sur l'île de la Province, située au beau milieu du lac Memphrémagog.

Pressé de se justifier jeudi durant une mêlée de presse, M. Fitzgibbon a expliqué n’avoir commis aucune faute éthique en se rendant à la chasse dans cet endroit qu’il dit fréquenter depuis 20 ans. J’ai de bonnes connaissances que je vois régulièrement , a-t-il répondu. C’est une activité privée, alors ça va continuer.

Le superministre du gouvernement Legault a précisé avoir également pris un repas sur l’île gérée par un club privé accessible sur invitation seulement. J’ai payé ce que j’avais à payer et je suis très à l’aise avec cette activité , a-t-il mentionné, ajoutant qu’il n'a pas d’objection à ce que la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale fasse une enquête sur cette affaire.

Je pense que Le Journal de Montréal devrait demander, via les députés du Parti québécois, une commission d’enquête , a-t-il lancé.

« Je n’ai jamais eu de malversation dans mon comportement et il n’y en aura jamais non plus. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Avant la publication de l’article du Journal de Montréal qui demandait au ministre de se justifier sur ce déplacement, l’attaché de presse du ministre Mathieu St-Amant avait déclaré : Si vous souhaitez une entrevue sur la chasse au faisan, nous sommes disposés à nous entretenir avec un de vos chroniqueurs de chasse et pêche.

Pour M. Fitzgibbon, cette réplique ne correspondait pas à de l’arrogance. Non, ce n’est pas de l’arrogance, a-t-il rétorqué. Ma vie privée, ça me regarde. Ce n’est pas à cause du Journal de Montréal que je vais me priver de voir les bonnes connaissances que j’ai.

En conférence de presse jeudi matin au Parlement, le chef libéral Marc Tanguay a confirmé qu'il demandait à la commissaire à l'éthique d'enquêter.

Québec solidaire a déjà demandé par écrit à la commissaire Ariane Mignolet d'enquêter en vertu de l'article 91 du code d'éthique des députés.

Les médias relatent également que M. Fitzgibbon aurait participé à cette activité en compagnie "de riches hommes d’affaires bénéficiant de subventions publiques", incluant certains propriétaires de l’île privée où s’est déroulée ladite partie de chasse, et dont au moins un aurait bénéficié de subventions de la part du "Fonds de développement économique", qui, bien qu’administré par Investissement Québec, dépend largement de décisions de M. Fitzgibbon à titre de ministre de l’Économie , a écrit le député de Rosemont Vincent Marissal.