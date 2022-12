TC Énergie ferme son pipeline Keystone après une fuite de pétrole aux États-Unis

Une baisse de pression a été détectée mercredi soir dans le réseau Keystone, ce qui a déclenché un arrêt d’urgence du pipeline.

La compagnie ne précise pas le volume de pétrole déjà déversé, mais elle affirme que des travailleurs sont sur place pour contenir et récupérer l’hydrocarbure dans le cours d’eau. Selon le communiqué de TC Énergie, des barrages flottants ont été mis en place et le segment d’oléoduc en cause a été isolé du reste du réseau.

Le bureau américain responsable de la sécurité des pipelines, la U.S. pipeline and hazardous materials safety administration, enquête sur le déversement qui s’est passé à proximité de Washington, au Kansas, une petite municipalité de 1000 habitants près de la frontière avec le Nebraska.

Inquiétudes environnementales

Dans un communiqué, l’organisation environnementale Bold Nebraska, qui s’était opposée à la construction du pipeline Keystone XL, a demandé un renforcement des lois de protection de l’environnement.

Alors que nous attendons de connaître le volume de sables bitumineux et produits toxiques comme le benzène qui a pollué notre eau à partir du pipeline Keystone 1 de TC Énergie, il est essentiel de noter que notre État et nos comtés ont besoin de meilleures lois [pour réglementer] les pipelines , a affirmé la fondatrice Jane Kleeb. L’organisme dit avoir dénombré 22 fuites sur cet oléoduc depuis 2010.

Interrogé sur ce déversement alors que le sommet sur la biodiversité se tient à Montréal, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a affirmé que son gouvernement travaillait à diminuer la dépendance du Canada aux énergies fossiles.

La réalité, c’est que plus de 80 % du portefeuille énergétique mondial est encore lié aux combustibles fossiles [...]. On ne peut pas espérer passer de 80 % à 0 % en claquant des doigts. Ça va prendre du temps , a-t-il expliqué au micro de l’émission Tout un matin de Radio-Canada.

Conséquences économiques

Le pipeline Keystone transporte du pétrole brut de l’Alberta au Nebraska. Il se dédouble ensuite pour aller d’un côté vers l’Illinois et de l’autre vers les raffineries du Texas. C’est le principal oléoduc de TC Énergie en Amérique du Nord.

Le déversement pourrait accroître le différentiel entre le prix du pétrole sur le marché américain, le West Texas Intermediate ( WTI ), et le prix reçu par les producteurs canadiens, le Western Canadian Select ( WCS ). Ce différentiel est déjà plus élevé qu’à l’ordinaire.

Si l’arrêt se prolonge, nous allons entrer dans les pires scénarios , a indiqué le spécialiste de l’énergie Rory Johnston. Il croit que si le WCS chute, les producteurs pourraient choisir de transporter plus de pétrole par train.

TC Énergie n’a pas précisé combien de temps le pipeline pourrait être mis à l’arrêt.