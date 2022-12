Le projet de loi C-21 manque la cible selon des intervenants en Atlantique

Les libéraux de Justin Trudeau ont déposé au printemps dernier le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu au Canada. Cependant, un amendement à cette loi pourrait conduire à l'interdiction de nombreux fusils et pistolets semi-automatiques.

S’il est adopté, l’amendement élargirait la définition des armes d’assaut interdites pour inclure des modèles d’armes à feu semi-automatiques possédant un chargeur amovible et pouvant contenir plus de cinq cartouches, entre autres.

Pour plusieurs, ces changements ne règleront pas le problème du commerce illégal des armes, en cause dans plusieurs tueries et autres crimes par armes à feu.

Est-ce que C-21 pourrait prévenir des fusillades?

En moins de 10 ans, il y a eu trois fusillades importantes en Atlantique. À Moncton en 2014, trois policiers ont perdu la vie. À Fredericton, en 2018, quatre personnes sont tombées sous les balles. Enfin, à Portapique en 2020, où un tireur a fait 22 victimes.

Est-ce que le projet de loi C-21 aurait pu éviter ces tragédies? Non selon un avocat des familles des victimes du massacre de Portapique.

L'avocat Michael Scott, qui représente les familles de nombreuses victimes de la tuerie de Portapique en Nouvelle-Écosse, lors des audiences de la Commission indépendante sur les pertes massives. Photo : Radio-Canada

C-21 ne fait rien pour aborder les problèmes que nous connaissons et qui ont permis à ce tireur en particulier de commettre ces crimes , indique Michael Scott, partenaire à la firme Patterson Law d’Halifax.

Selon lui, plutôt que de bonifier la liste des armes prohibées, il faudrait plutôt améliorer l'application de la loi et s’assurer que les personnes qui n'ont pas le droit d'avoir d'armes à feu ne puissent pas s'en procurer.

Il pense aussi qu’on doit redoubler d'efforts à la frontière pour éviter des importations clandestines.

Quand on en saura plus sur la manière dont les criminels se procurent ces armes illégales, on pourra trouver des façons de renforcer les façons de les enlever de leurs mains , croit Me Scott.

À noter que le projet de loi prévoit certaines dispositions pour lutter contre le marché criminel, y compris des pouvoirs accrus pour les services frontaliers et des peines d'emprisonnement plus sévères.

Don Moore est le président de l’Autorité policière Codiac. Il est divisé sur la question de l’impact du projet de loi C-21. Il croit que tout outil qui permet aux policiers de faire le travail et de prévenir des crimes par armes à feu est positif.

Scott Moore, président de l'Autorité policière régionale de Codiac. Photo : Radio-Canada

Toutefois, il est aussi d’avis que cela ne va pas empêcher toutes les tragédies.

Les criminels sont capables de trouver les outils et les ressources dont ils ont besoin pour faire ce qu’ils veulent , croit M. Moore.

« Je ne crois pas que ça aura beaucoup d’impact, mais si je souhaiterais le contraire. » — Une citation de Don Moore, président de l’Autorité policière Codiac

Il ne souhaite pas que des citoyens qui respectent les lois soient pénalisés par cette loi, comme les chasseurs et les membres des communautés autochtones.

Des chasseurs mécontents

Aux yeux de Manon Cormier, chasseuse depuis 15 ans, ce n'est pas le projet de loi C-21 qui permettra de mettre un terme aux fusillades.

Selon elle, ceux et celles qui ont l'intention de s'en servir de mauvaise façon vont s'en procurer de manière criminelle.

Techniquement, je ne pense pas que punir tout le monde en général change des événements comme ça , croit-elle.

Manon Cormier espère qu'elle n'aura pas de difficulté à se procurer des armes de chasse. Photo : Radio-Canada / Frederic Cammarano

Elle craint d’avoir plus de difficulté à se procurer des armes pour pratiquer son passe-temps.

Le ministre néo-brunswickois des Ressources naturelles Mike Holland, lui-même un passionné de la chasse possédant une collection d’armes, voit mal l’utilité de C-21.

C-21 c’est très important pour la communauté de chasseurs au Nouveau-Brunswick. [On parle de] citoyens qui respectent la loi, que ce soit des amateurs de tir, des chasseurs ou des collectionneurs , indique le ministre.

Le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick Mike Holland. Photo : Radio-Canada

Selon lui, certaines armes visées par l’amendement du projet de loi, ne sont pas des armes utilisées pour commettre des crimes.

Mike Holland se dit en faveur d’un resserrement des lois sur les armes à feu, mais pense que C-21 ne vise pas les bonnes personnes. Il croit aussi que le commerce illégal des armes est un problème plus important pour réduire la criminalité.

Avec des informations de Frederic Cammarano