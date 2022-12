Une sommité du système de santé plaide pour le renforcement de l’assurance maladie

C'est d'une importance cruciale, une question de vie ou de mort. C'est la Saskatchewan qui a donné au Canada l'assurance maladie. Il faut la renforcer, pas l'affaiblir , a affirmé celui qui est aussi récipiendaire de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays.

Tony Dagnone avait été recruté pour superviser des hôpitaux, des régions sanitaires et des systèmes de santé provinciaux en Saskatchewan, en Ontario et en Alberta. Mais lui et le reste du conseil d'administration des services de santé de l'Alberta ont été congédiés le mois dernier par la première ministre Danielle Smith.

Depuis, il estime que le gouvernement de la Saskatchewan suit celui de l'Alberta sur toute une série de questions, prenant des décisions basées sur la politique ou les différends avec Ottawa.

Il s'agit notamment selon lui de positions anti-scientifiques sur la COVID-19 ou de mouvements idéologiques en faveur des soins de santé privés.

Tony Dagnone a qualifié ces décisions de farfelues et a déclaré que des gens mourront si Danielle Smith continue à ignorer les avis des experts et des professionnels.

Concernant le santé de l'Alberta, il a fait remarquer que la situation s'est rapidement détériorée depuis, avec des retards dans les opérations chirurgicales et des perturbations dans les hôpitaux pour enfants et dans d'autres établissements.

Le CA de la SHA doit prendre l'initiative

Pour lui, la Saskatchewan doit adopter une approche différente pour éviter un sort similaire. Et c'est au conseil d'administration de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan de prendre l'initiative, a-t-il ajouté.

Un leadership éthique fondé sur des preuves, qui communique fréquemment et ouvertement, est essentiel à la santé de toute organisation, soutient-il.

Le conseil d'administration actuel agit tout simplement comme une marionnette du gouvernement et c'est mal. Terriblement mal.

Il ne me semble pas que le conseil d'administration de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan remplisse ses obligations envers les habitants de la Saskatchewan. Il semble manquer à l'appel alors que les soins de santé deviennent de plus en plus fragiles. Je ne peux m'empêcher de conclure cela , a-t-il déclaré.

Lorsqu'il s'agit de la question vitale des soins de santé, le conseil d'administration de la SHA doit servir de guide de contrôle sur tout cela, a-t-il dit.

La demande d'entrevue de CBC/Radio-Canada adressée à la présidente du conseil d'administration de la SHA, Arlene Wiks, n'a pas reçu de réponse favorable.

Avec les informations de Jason Warick