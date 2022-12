Le tueur en série présumé de Winnipeg aurait menacé de mort d’anciennes partenaires

En juin 2015, l'homme de Winnipeg, désormais accusé de meurtre au premier degré de quatre femmes autochtones, a été reconnu coupable d'avoir agressé sa conjointe. Après avoir passé environ deux mois en prison, il s'est vu imposer deux ans de liberté surveillée.

Selon des documents judiciaires, il a saisi sa conjointe enceinte par les cheveux et lui a donné plusieurs coups de poing au visage, puis il a tenté de l'étrangler. Il lui a ensuite dit qu'il la tuerait si elle appelait la police.

Cette femme a demandé une ordonnance de protection la même année, mais celle-ci a été refusée pour des motifs obscurs. Dans sa demande, elle écrivait craindre qu'il ne s'arrête pas avant que je sois morte .

Les conditions de sa probation exigeaient cependant qu'il reste éloigné et qu'il n'entre pas en contact avec elle pendant deux ans.

Il m'a dit qu'il me mettrait dans un sac à ordures

Quatre ans plus tard, une autre femme, son ex-épouse, a réussi à obtenir une ordonnance de protection contre lui, alléguant dans sa demande et lors de l'audience qui a suivi qu'elle avait subi plusieurs agressions de sa part et qu'il avait menacé de la tuer.

Il a suggéré qu'il me tuerait ou que d'autres gangs m'enlèveraient et me tortureraient. Il m'a dit qu'il me mettrait dans un sac à ordures , a-t-elle écrit dans sa demande d'ordonnance de protection.

Il y a également eu un arrêt des procédures judiciaires pour une accusation d'agression contre Jeremy Skibicki. La mère de son ex-épouse affirme que c'était pour avoir attaqué sa fille, métisse, en janvier 2021.

CBC/Radio-Canada ne donne pas le nom des femmes parce qu'elles sont victimes d'abus. Toutes deux s'identifient comme autochtones.

Mariage sous l'influence d'une substance

Lors d'une audience tenue le 14 décembre 2021 à la cour provinciale du Manitoba, celle qui était son épouse a parlé de son sentiment de peur et a allégué qu'il avait menacé de nuire à sa famille et de tuer son fils, selon des documents judiciaires.

L'homme a rencontré cette femme au refuge Siloam Mission à Winnipeg, en février 2018, où elle attendait un lit, selon sa mère.

Elle raconte que le tueur en série présumé aurait offert à sa fille de l'héberger et qu'ils se sont mariés moins d'un an plus tard.

Le jour de leur mariage, la femme était sous l'influence d'une substance , selon une transcription de l'audience de l'ordonnance de protection en septembre 2019. Quatre jours plus tard, elle est allée en cure de désintoxication à cause de sa consommation de méthamphétamine.

Fantasmes violents

Lors de cette même audience, son ex-épouse a déclaré qu'elle prenait des médicaments le soir pour s’endormir, et qu'il en profitait pour la violer pendant qu'elle dormait. Je me réveillais avec mes sous-vêtements baissés et il m’a transmis une maladie sexuellement transmissible. C’est comme ça que je me suis rendu compte de ce qu’il faisait, a-t-elle affirmé lors de l’audience.

Selon la demande d'ordonnance de protection, il avait déjà essayé de l'étouffer en lui mettant un oreiller sur le visage.

À une autre occasion, il l'aurait forcée à rester dans leur appartement pendant quatre jours, a-t-elle déclaré.

Jeremy Skibicki a nié ces accusations et il soutenait que sa femme n'était pas saine d'esprit .

Son ancienne conjointe, dans sa demande d'ordonnance de protection datant de 2015, avance qu'il exprimait des fantasmes violents.

Jeremy a admis avoir fantasmé sur le fait de me violer puis de m'étouffer jusqu'à la mort. Il m'avait couvert si fort que mes dents se sont mises à saigner , est-il écrit.

Toujours en 2015, Jeremy Skibicki a été reconnu coupable d'avoir agressé sa compagne. Il lui a présenté des excuses lors d'une audience. C’est quelque chose à laquelle je pense tous les jours. J’ai failli me suicider après ce qui est arrivé. Je pensais que c’était le châtiment approprié pour ce que j’avais fait , avait-il déclaré.

« J’ai vraiment besoin d’aide. » — Une citation de Jeremy Skibicki, lors d’une comparution au tribunal en 2015

Dans cette affaire, on lui a ordonné de participer à des séances de gestion de la colère et de suivre une thérapie en matière de violence conjugale.

Avec des informations de Rachel Bergen