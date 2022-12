Double meurtre des milliardaires Sherman : toujours aucune arrestation 5 ans plus tard

Cinq ans après le double meurtre des milliardaires Barry et Honey Sherman à Toronto, l'enquête policière est toujours active. Le crime n'a toujours pas été élucidé et les proches des victimes réclament justice.

Barry Sherman, le fondateur de la compagnie pharmaceutique Apotex, et son épouse Honey ont été trouvés morts dans leur maison située dans un quartier huppé de la Ville Reine deux jours après leur décès.

À ce jour, l'auteur ou les auteurs du crime sont toujours libres.

Jusqu'à présent, aucune justice n'a été rendue pour [mes parents] et aucune conclusion tirée pour moi et ma famille , explique la fille du défunt couple, Alexandra Krawczyk.

Le 21 décembre 2017, des milliers de personnes, dont le premier ministre Justin Trudeau, ont assisté aux funérailles du couple. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les corps de Barry, 75 ans, et Honey Sherman, 70 ans, ont été retrouvés en position assise sur le sol près de la piscine intérieure de leur luxueuse demeure, le 15 décembre 2017.

Selon l'autopsie, ils ont été tués par strangulation.

Les deux portaient des marques de blessures au cou causées par une corde ou un fil.

Des détectives privés embauchés par la famille ont trouvé des preuves montrant que des ceintures en cuir avaient enserré leurs cous, puis avaient été attachées à une rampe longeant la piscine.

Selon la police, il n'y avait aucune preuve d’entrée par effraction.

Barry et Honey Sherman ont été vus vivants pour la dernière fois le 13 décembre 2017. Ils auraient été tués ce jour-là dans leur demeure du nord de Toronto, selon la police. Photo : Radio-Canada / Katherine Brulotte

Le couple avait mis la résidence en vente et c'est une agente immobilière qui a fait la macabre découverte en faisant visiter la maison à des clients.

La manière horrible dont [mes parents] nous ont été enlevés a été extrêmement traumatisante et a irrémédiablement [secoué] notre communauté , affirme leur fille Alexandra Krawczyk.

Chaque jour qui passe depuis la découverte des corps de ses parents est un cauchemar , ajoute pour sa part le fils des défunts, Jonathon Sherman.

J'ai été submergé par la douleur, la perte et le chagrin et ces sentiments ne font que s'aggraver continuellement , raconte-t-il.

Mes parents me manquent encore plus que je ne peux le décrire, et je suis à jamais hanté par ce qui leur est arrivé , ajoute Jonathon Sherman.

Le couple de septuagénaires était connu pour sa philanthropie.

La fortune des Sherman était valorisée entre 5 et 10 milliards de dollars.

Faux pas de la police

L'hypothèse initiale du Service de police de Toronto (SPT) voulant que la mort des Sherman soit un meurtre suivi d'un suicide avait rapidement été écartée par les proches des victimes.

Selon Ian D. Scott, avocat et ancien directeur de l'Unité des enquêtes spéciales, le SPT a tiré des conclusions hâtives en laissant entendre qu'il s'agissait d'un meurtre-suicide , ce qui a compromis l'enquête.

Il explique que plus de ressources sont attribuées dans un cas de double homicide que pour un meurtre-suicide.

Le fait de ne pas avoir considéré la piste du double meurtre dès le début de l'enquête aurait entre autres nui à la collecte de preuves, selon M. Scott.

Certaines portes ont été fermées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être , affirme-t-il, en ne sondant pas immédiatement les membres du quartier et en ne surveillant pas l'aéroport rapidement après le crime, par exemple.

« La meilleure façon de mener une enquête est d'envisager le pire. » — Une citation de Ian D. Scott, avocat et ancien directeur de l'Unité des enquêtes spéciales

Malheureusement, [l'hypothèse initiale] a fait perdre un temps très précieux [aux enquêteurs] en termes de recherche de l'auteur du crime , dit-il.

Ian D. Scott estime que les efforts des autorités n'ont pas été dirigés au bon endroit, du moins, pas au départ, alors que les premières heures suivant un crime sont déterminantes dans une enquête.

C'est à l'origine d'un certain nombre de problèmes qui auraient pu être évités si le crime avait initialement fait l'objet d'une enquête en tant que double homicide , ajoute Ian D. Scott.

La police s'est précipitée , ajoute M. Scott.

Les Sherman contribuaient à plusieurs organismes de bienfaisance au Canada et dans le monde. Photo : La Presse canadienne / United Jewish Appeal

Selon lui, un travail plus minutieux et ciblé aurait pu être fait par rapport à la scène de crime, aux caméras de surveillance et aux témoignages, par exemple.

Il ne faut pas assumer que c'est un accident ou un suicide. Il faut garder un esprit ouvert. Il faut mener sa propre enquête , rappelle l'avocat.

Des preuves ont potentiellement été perdues. Ce sont des indices ou des pistes d'enquête qui auraient pu être explorées et qui ne l'ont pas été , explique-t-il.

Un double meurtre calculé?

Même après avoir déterminé qu'il s'agissait bel et bien d'un double homicide, la police de Toronto n'a jamais pu déterminer s'il s'agit de l'œuvre d'un ou de plusieurs tueurs.

Pour l'ancien directeur de l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario, il n'y a pas de doute. Ces meurtres ont été effectués de façon professionnelle, sans laisser de traces , continue M. Scott.

Les corps de Barry et Honey Sherman ont été trouvés deux jours après leur mort, ce qui laisse amplement de temps à l'assassin ou aux assassins de quitter les lieux du crime, précise-t-il.

Des policiers surveillent la résidence des Sherman où le couple a été retrouvé mort. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

En 2020, les autorités avaient identifié une personne présentant un intérêt pour l'enquête, mais aucune arrestation n'avait eu lieu.

L'an dernier, le Service de police de Toronto avait ciblé un premier suspect dans son enquête sur le double meurtre des époux Sherman, mais à ce jour, aucun individu n'a été arrêté ou accusé dans cette affaire.

« Cela semble être un double meurtre très bien exécuté qui a toutes les caractéristiques du travail d'un tueur à gages. » — Une citation de Ian D. Scott, avocat

Il y a des moments où des gens commettent des assassinats et s'en tirent. Ils ne laissent pas de preuves, ils n'ont aucun lien avec les victimes et ils quittent rapidement la ville , explique l'ancien directeur de la police des polices ontariennes.

Nous voici donc cinq ans après l'événement sans piste concrète à ce que je sache. Je crains que cela ne tombe probablement dans la catégorie des affaires non résolues et à ce stade, sans ADN , pense l'avocat Ian D. Scott.

Il estime tout de même que la situation peut évoluer, mais que cela prendra du temps.

Les gens confessent [leur crime] plus tard. Donc, je suppose qu'il y a toujours de l'espoir que ce [crime] puisse être résolu, mais je dois dire que plus [le temps passe], moins vous risquez d'arriver à une accusation , ajoute l'expert.

Enquête toujours en cours

L'Unité des homicides du Service de police de Toronto poursuit son enquête [qui est] en cours et active , précise la fille du couple de milliardaires torontois, Barry et Honey Sherman.

Le Service de police de Toronto confirme par courriel, et se dit déterminé à résoudre cette affaire et à offrir une conclusion à la famille et aux amis .

La récompense de 10 millions $ promise par la famille Sherman pour mener à l'arrestation d'un ou des suspects est toujours en vigueur.

Jonathon Sherman, le fils du défunt couple et frère d'Alexandra Krawczyk, y ajoute 25 millions de dollars pour aider à résoudre l'affaire.

La récompense promise par la famille Sherman pour élucider ce crime s'élève maintenant à 35 millions de dollars.

Pour communiquer avec la police : 416 808-7400 ou 416 222-TIPS (Échec au crime)

shermantips@torontopolice.on.ca

Si vous avez des indices sur le meurtre de mes parents, je vous invite à contacter le Service de police de Toronto , rappelle Alexandra Krawczyk.

Il est urgent d'obtenir vos informations pour aider à élucider ce crime et à traduire les responsables devant la justice. Nous ne pouvons pas laisser passer une autre année sans que justice soit faite , conclut-elle.

Selon Ian D. Scott, il y a de grandes chances que ce double meurtre ne soit jamais résolu, à moins d'une confession.

Avec les informations de Jean-Philippe Nadeau