Sophie Nélisse de retour dans la saison 2 de Yellowjackets

Disant redouter que la production de Showtime perde son authenticité, l’actrice québécoise a finalement été convaincue de reprendre son rôle en constatant l’audace des péripéties concoctées pour la saison 2.

Je ne pense pas qu’on ait déjà montré de telles scènes à la télévision , a-t-elle déclaré lors d’une séance de questions-réponses à Hollywood jeudi dernier. Je me rappelle que je les jouais, et puis on [la distribution] s’est regardées et on s’est dit : "Mais qu’est-ce que nous foutons?".

La deuxième saison de Yellowjackets sera lancée le 24 mars sur la chaîne Showtime aux États-Unis, et simultanément sur la plateforme Crave au Québec.

Créée par le tandem de scénaristes Ashley Lyle et Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets suit les tribulations d'un groupe de joueuses de soccer adolescentes qui sont coincées dans une région sauvage de l’Ontario pendant 19 mois.

Une intrigue parallèle présente les personnages 25 ans plus tard, en 2021. Elles sont désormais des adultes qui mènent des vies médiocres, régies par des notions conservatrices sur le rôle que doivent occuper les femmes dans la société.

Encensée par sa covedette

Sophie Nélisse interprète l’un des cinq personnages principaux, Shauna, une adolescente studieuse, timide et empathique. Sa version adulte, campée par Melanie Lynskey (Don’t Look Up), est une mère au foyer aigrie qui s’en veut de ne pas avoir été à la hauteur de ses propres espérances.

L’actrice néo-zélandaise a assuré lors de l’événement promotionnel à Hollywood que la saison 2 de Yellowjackets appartient à Sophie Nélisse.

Toutes les jeunes actrices sont franchement incroyables, a-t-elle affirmé. Mais on en demande vraiment beaucoup à Sophie cette année, et elle en est capable. Elle peut tout faire.

Mentionnons enfin que Lauren Ambrose, surtout connue pour son rôle de Claire dans la série Six Feet Under, et Elijah Wood, le Frodon de la trilogie Le seigneur des anneaux, se sont joints à la distribution originale, qui compte notamment Juliette Lewis, Christina Ricci et Ella Purnell.