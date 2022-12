Les cas de COVID-19 en hausse pour une deuxième semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon les données hebdomadaires publiées mercredi par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il y a eu 342 résultats positifs à la suite de tests PCR, qui sont réservés aux groupes prioritaires. Il y en avait eu 314 la semaine précédente. C’est presque le double du total observé il y a deux semaines.

Une hausse est aussi constatée au Québec.

Trois décès additionnels ont été ajoutés au bilan dans la dernière semaine. Ils sont tous survenus le 3 décembre. Depuis le début de la pandémie, 545 décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit 229 en 2020, 62 en 2021 et 254 cette année.

Du côté des hospitalisations, la hausse est assez marquée cette semaine. Le 6 décembre, 58 personnes étaient hospitalisées en lien avec la COVID-19, que ce soit le diagnostic principal ou non. Il y a sept jours, ce nombre s’établissait à 41.

Quant au bilan publié par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il fait état de six éclosions de moins de cinq cas dans six unités au total dans les hôpitaux de Chicoutimi (2), Jonquière (3) et Roberval (1). Pour ce qui est des CHSLD, six rapportent des éclosions. La plus importante se trouve au CHSLD Oasis à Dolbeau-Mistassini avec 29 cas.