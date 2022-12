Au moins 5 enfants sont morts de la grippe en novembre en Colombie-Britannique

Le Bureau du service des coroners de la province a confirmé cinq morts alors que, mercredi après-midi, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) évoquait un sixième décès infantile.

Les données provenant du Bureau du service des coroners de la province indiquent qu’entre 2015 et 2019, de deux à trois personnes âgées de 18 ans et moins sont mortes pour des raisons liées à la grippe. En 2020, une personne mineure est morte et aucun décès n’a été enregistré en 2021.

Ces données reflètent les décès où la grippe a été déterminée soit comme la cause immédiate, antécédente ou sous-jacente d’un décès, soit comme une condition importante . En 2022, à ce jour, aucun décès ne concerne un enfant de moins de 1 an.

La Dre Anna Wolak, qui exerce en médecine familiale à Vancouver, souligne que les médecins de la province rapportent des décès d’enfants à un taux plus élevé que ce à quoi ils sont habitués durant une saison grippale normale .

C’est ce qui est le plus difficile en ce moment. C’est l’équivalent de mars 2020 pour les enfants. Nous observons les hôpitaux qui sont sous pression et le nombre de cas augmenter , dit-elle, en rappelant que la saison de la grippe a commencé beaucoup plus tôt cette année et que sa progression est fulgurante.

Dix heures d'attente aux urgences

Au Canada, l’estimation des décès liés à la grippe dépend de la gravité de la saison, mais plusieurs médecins, incluant la Dre Anna Wolak, mettent en garde la population contre une saison très difficile où les enfants, particulièrement les plus jeunes, ont plus de risques de subir des conséquences graves.

Cette mise en garde survient alors que le temps d’attente dans les urgences continue de s'allonger. Au cours du week-end, le temps d’attente moyen avant de parvenir à voir un médecin à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique était d’environ 10 heures.

Les visites aux urgences étaient en moyenne de 6700 par jour, indique de son côté le ministre de la Santé Adrian Dix. Elles se situent désormais en ce moment à 6900 visites par jour, ajoutant de la pression notamment sur l’Hôpital pour enfant et sur les hôpitaux de la vallée du Fraser, dit-il.

Lundi, les autorités de la santé ont d’ailleurs fortement recommandé aux parents de faire vacciner leurs enfants contre la COVID-19 et la grippe en pointant une augmentation dramatique de l’influenza de type A qui peut causer une maladie grave chez certains enfants.

Avec les informations de Michelle Ghoussoub