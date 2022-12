Chandler vend le bâtiment de la Capitainerie à de jeunes entrepreneurs locaux

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, se dit enchanté de l'acquisition de la Capitainerie par de jeunes entrepreneurs.

Le bâtiment, construit par la Ville il y a plus d’une vingtaine d'années, était sous-utilisé, même s'il est judicieusement situé tout près d'une plage surveillée. C’est quelque chose qui a stagné dans les dernières années. Il n’y a pas eu de développement autour de ça. On n‘a pas les compétences pour le faire. On n’a pas les ressources monétaires pour le faire , commente le maire.

Les lieux conserveront leur vocation récréotouristique, ce qui constituait un critère pour Chandler dans cette transaction. On ne voulait pas que ce soit de la location à court terme, ou du logement Airbnb , précise Gilles Daraîche.

Il précise que les jeunes acheteurs ont dans leurs cartons divers projets dont un festival d'été, de la location d'embarcations et des services de restauration de bar.

Le maire Daraîche précise cette vente s'inscrit dans la volonté de l'ancienne ville monoindustrielle de miser sur le tourisme.

La Ville compte aussi céder un terrain pour que le stationnement puisse être agrandi.

Le maire ajoute que Chandler continue de mettre en valeur les anciens terrains industriels de l’ancienne usine Gaspésia. Cet hiver, des sentiers de marche et de vélo d’hiver seront aménagés.