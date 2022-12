Un retour au travail des employés de WestRock envisagé d’ici la fin de la semaine

Ça devrait être très rapide comme retour au travail , mentionne le représentant national pour Unifor, Joël Vigeant.

Après que les employés en lock-out aient accepté l’hypothèse de règlement présentée par le conciliateur, la partie patronale en a fait tout autant, ce qui met un terme au conflit de travail.

Le nouveau contrat de travail sera d’une durée de quatre ans. Des gains ont été faits au niveau des salaires, les employés bénéficieront d’augmentations totalisant 11,75 % pour la durée de la nouvelle convention.

Selon le représentant syndical, cette augmentation rencontrait les souhaits des employés en grande partie . Parmi les autres gains, les employés travaillant sur le quart de travail de nuit pourront bénéficier d’une prime, c’est un beau gain, car il n’y en avait pas avant , observe M. Vigeant. Les employés bénéficieront également d’une bonification de la contribution de l’employeur aux différents régimes d’assurances collectives.

Selon Joël Vigeant, cette nouvelle entente se rapproche davantage du contrat type adopté par les autres papetières.

Il restera à suivre le protocole de retour au travail élaboré par le conciliateur. Tout avait été mis en place pour qu’il puisse se faire rapidement. Les employés avaient fait en sorte que la chaîne de production puisse être rapidement remise en marche.

« Comme on avait prévu de faire une grève de 24 h, les machines avaient été arrêtées de façon à ce que le redémarrage soit fait le plus rapidement possible, pour que ce soit facile à repartir. Les employés s’étaient assurés que les lignes de production soient bien nettoyées et prêtes à repartir. »