Le fils de David Cronenberg en compétition à Sundance

Présenté dans la catégorie Minuit du festival, Infinity Pool met en vedette Alexander Skarsgård et Mia Goth. leurs personnages, en vacances dans une station balnéaire luxueuse, sont témoins d'un accident mortel qui expose une sous-culture perverse du tourisme hédoniste, de violence téméraire et d'horreurs surréalistes , indique la production.

Le documentaire Twice Colonized, une coproduction Groenland/Danemark/Canada tournée en anglais, en kalaallisut et en inuktitut, sera aussi projeté le mois prochain au festival situé à Park City, dans l'Utah.

Le film réalisé par la Danoise Lin Alluna raconte le parcours de l'avocate et militante inuite Aaju Peter, qui tente de reconquérir sa langue et sa culture après la mort soudaine de son fils.

Le drame surnaturel My Animal, de la réalisatrice américano-québécoise Jacqueline Castel, concourra également dans la catégorie Minuit. L’intrigue porte sur la romance entre une jeune gardienne de but marginale et un patineur artistique tourmenté.

Enfin, The Longest Goodbye, une coproduction canado-israélienne du réalisateur new-yorkais Ido Mizrahy, documente le travail d'un psychologue de la NASA qui étudie l'isolement extrême et ses effets sur les astronautes

Le festival Slamdance, qui se déroule simultanément à Park City, présentera la comédie mâtinée de science-fiction Les pas d'allure, du réalisateur montréalais Alexandre Leblanc.

Y sera également projeté le documentaire musical Okay! : The ASD Band Film, réalisé par le cinéaste torontois Mark Bone.