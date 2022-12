Sept personnes meurent de la grippe au Manitoba

La santé publique du Manitoba confirme que la grippe frappe beaucoup plus fort que d'habitude, et que sept personnes en sont mortes cette année.

Un total de 105 Manitobains ont été admis à l'hôpital à cause de la grippe, dont 6 patients ont été transférés aux soins intensifs.

Il y a aussi eu une hausse marquée du nombre de personnes qui consultent leur médecin en raison de symptômes grippaux , soutient la province dans un communiqué de presse, mercredi.

Les autorités provinciales disent que les personnes âgées de 65 ans et plus, les jeunes de moins de 5 ans, et les gens qui ont des problèmes médicaux sont les plus à risque.

Elles recommandent à la population de se faire vacciner contre la grippe, que ce soit dans les cliniques de vaccination, les cliniques médicales ou les pharmacies.

Cette année, seuls environ 10 % des enfants de 17 ans et moins se sont fait vacciner contre la grippe. Les responsables de la santé publique recommandent que tout le monde se fasse vacciner contre la grippe, particulièrement les personnes les plus à risque de souffrir de graves conséquences, notamment les enfants , écrivent les autorités.

Ce faible taux de vaccination chez les enfants inquiète d'ailleurs les médecins.

Afin de réduire la propagation de la grippe et d’autres maladies comme la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial, la province recommande une bonne hygiène de main, de rester à la maison en cas de symptôme et d'envisager le port du masque à l'intérieur.