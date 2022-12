Les crédits carbone : une voie d’avenir pour l’industrie forestière?

Des exploitants forestiers choisissent de monnayer les forêts de la Colombie-Britannique en vendant des crédits carbone. Menés par des Premières Nations, ces projets visent à réduire la superficie d'exploitation des forêts et à assurer une meilleure protection de la biodiversité, tout en favorisant le stockage de carbone.

Si le projet se veut un pas prometteur vers une industrie plus durable, les communautés sont conscientes que ce n'est pas une solution miracle quant aux changements climatiques.

Protéger la forêt

Lorsque l’on se promène dans la forêt de Cheakamus, à quelques kilomètres de Whistler, on pourrait croire qu’elle est semblable aux forêts de la région de Vancouver. Pourtant, cette forêt n’est pas comme les autres, car elle est une source de crédits carbone.

Dès l’obtention de leur licence d’exploitation forestière, le partenariat entre la municipalité de Whistler, la Première Nation Lil'wat et la Première Nation Squamish, a opté pour une gestion forestière plus durable.

En réduisant de moitié le volume d’arbres exploités et en modifiant les pratiques forestières, pour y inclure la réduction du risque de feux de forêt, par exemple, l’exploitant peut ainsi vendre des crédits carbone.

Ensuite, sur le marché du carbone, une personne, une entreprise ou un gouvernement peuvent acheter des crédits pour contrebalancer leurs émissions de gaz à effets de serre.

Dans la forêt communautaire Cheakamus, « le nettoyage des débris se fait à un niveau que vous ne verriez pas dans une opération commerciale normale d'exploitation forestière », affirme, Kerry Mehaffey, le directeur administratif pour la Première Nation Líl̓wat. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Nous générons entre 10 et 12 000 tonnes de compensations carbone par an , explique Kerry Mehaffey, le dirigeant principal de l'Administration pour la Première Nation Líl̓wat.

Sous les cèdres de la forêt, Skalulmecw (Dean) Nelson, le chef de la Première Nation Líl̓wat, souligne l’importance de la forêt pour sa communauté.

« C’est bon pour notre propre santé d’avoir des forêts en santé, s’occuper des forêts c’est de s’occuper de nous même en même temps. » — Une citation de Skalulmecw (Dean) Nelson, chef de la Première Nation Líl̓wat

Une réduction des récoltes qui ne signifie pas une réduction des revenus pour ces communautés dépendantes de l'industrie forestière.

Un tournant dans l'industrie

La compensation carbone peut donc s'avérer être une source de financement pour une transition vers une gestion plus durable des forêts. L'occasion de revitaliser les communautés est énorme , affirme John Innes, professeur et chef du Laboratoire de gestion durable des forêts à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

En Colombie-Britannique, la majorité du carbone séquestré se trouve dans les forêts, un marché qui est donc important pour la province. Nous avons des régimes de retraite au Canada qui investissent dans les crédits carbone en Californie, mais pas en Colombie-Britannique. Cela me semble complètement fou , constate-t-il.

La forêt communautaire Cheakamus, une entreprise à but non lucratif, s'est lancé dans l'un des premiers projets de compensation carbone de la province. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Le professeur déplore que certaines communautés autochtones aient eu des difficultés à entrer dans le marché du carbone forestier, parce que les méthodes de vérification utilisées en Colombie-Britannique ne sont pas compatibles avec les méthodes utilisées à l'échelle internationale.

En effet, afin de vérifier que la réduction des émissions de carbone promise soit respectée, différents standards de vérification sont en place. La province a développé son propre standard pour vérifier les compensations carbone forestières.

Un standard provincial exigeant

La forêt communautaire de Cheakamus, établie sur une terre de la couronne, a mis sept années avant de pouvoir accéder au marché du carbone. La province a un protocole de compensation carbone obligatoire assez strict. C'était une énorme quantité de travail , explique Kerry Mehaffey, le directeur administratif pour la Première Nation Líl̓wat.

La faune, la flore et la biodiversité font partie des principales préoccupations du chef de la Première Nation T'Sou-ke Gordon Planes. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

L’équipe de Chris Fleming au ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique de la Colombie-Britannique est chargée de vérifier cette conformité. Leur priorité est de s’assurer qu’un crédit carbone équivaut à une tonne [de carbone], et pas moins , dit le directeur des rapports et contrôles industriels.

Un processus qui peut être ardu, mais qui est essentiel afin de lutter contre les changements climatiques.

À ce jour, le gouvernement provincial est le plus grand acheteur d'actifs, mais depuis les deux dernières années, Chris Fleming observe une croissance exponentielle de la demande sur le marché volontaire. Nous avons des acheteurs d'Europe, des États-Unis, d'Asie, de tout le Canada , dit-il.

Une solution pour la réconciliation

Le marché du carbone attire également l'attention des entreprises privées, telle que la compagnie d’exploitation forestière Mosaic. Au mois de mars, elle a lancé l’initiative Big Coast Forest climate, qui promet le report de la coupe de 40 000 hectares de forêts anciennes sur des terrains privés pour les 25 prochaines années.

[Le projet] conservera la faune et l’eau sur le territoire. Mais bien sûr, 20 millions de tonnes de gaz à effet de serre seront aussi stockées , déclare Domenico Iannidinardo, Vice-président et forestier en chef pour Mosaic.

Les compensations carbone sont un pas vers la réconciliation pour le chef de la Première Nation T'Sou-ke Gordon Planes. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Il était grand temps que les forêts soient valorisées autrement que par la coupe, croit Hya-Quatcha (Gordon Planes), chef de la Première Nation T'Sou-ke, l’une des communautés des partenaires du projet. C’est un nouveau départ, car les territoires ont besoin de guérir , affirme-t-il.

« Mère Nature est en train de changer, et nous devons changer avec elle. » — Une citation de Gordon Planes (Hya-Quatcha), chef de la Première Nation T'Sou-ke

Les crédits carbone ne sont toutefois pas des solutions aux changements climatiques, selon le chef. C’est même un couteau à double tranchant , ajoute Eli Enns, membre de la Première Nation Tla-o-qui-aht. Nous stockons du carbone ici et nous polluons là-bas, où est le point d'équilibre? , questionne-t-il.

L’initiative de compensation carbone est toutefois accueillie comme un pas vers la réconciliation pour le chef Gordon Planes. Nous voyons une occasion de collaborer avec l’entreprise d'exploitation forestière Mosaic et de nous occuper de la santé du territoire et de la biodiversité.

Gordon Planes (Hya-Quatcha), chef de la Première Nation T'Sou-ke, Eli Enns et Domenico Iannidinardo, Vice-président et forestier en chef pour Mosaic dans le parc provincial de Goldstream, sur l'île de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La récolte de certains arbres, comme le cèdre, à des fins culturelles, est importante pour les Premières Nations de la province. Une pratique qui est prohibée dans les parcs provinciaux et fédéraux.

Les aires protégées [par le gouvernement] proviennent de la même vision dysfonctionnelle du monde que les aires sacrifiées par l’industrie. Il y a une déconnexion inhérente à cette relation qui implique que l'humanité soit séparée de la nature , explique Eli Enns, qui travaille à la création d’aires protégées et conservées par les Premières Nations.

Lorsque les projets de compensations carbone forestières se font en partenariat avec les communautés autochtones, ils seraient un moyen de maintenir et de protéger les écosystèmes, tout en préservant cette relation avec l'environnement, conclut-il.