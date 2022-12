20 ans du calendrier Hope in Shadows : un projet de photographie pour les plus vulnérables

Depuis 20 ans, le calendrier Hope in Shadows permet aux personnes vulnérables ou en situation d'itinérance de Vancouver de prendre part à un projet créatif, en plus de gagner un revenu. Le calendrier annuel, piloté par le journal Megaphone, relate les histoires des gens du quartier Downtown Eastside.

Les participants reçoivent des caméras jetables et bénéficient d'une journée de formation avant de prendre des photos. Ils peuvent ensuite vendre leurs produits pour la moitié du prix de vente et conserver les profits de ces ventes.

Nous travaillons avec des gens qui vivent dans la pauvreté ou en situation d’itinérance. Nous les formons pour vendre ces produits , explique la directrice générale de Megaphone, Julia Aoki.

Les calendriers Hope in Shadows circulent depuis 20 ans. Un projet qui change des vies...une vente à la fois.

« C’est important pour eux puisque ça les représente, avec leur propre voix, selon leur propre perspective. Les images sont prises par les personnes de la communauté. Il y a beaucoup de fierté dans ce calendrier. » — Une citation de Julie Aoki directrice générale , Megaphone

Ensuite, nous leur demandons de prendre des photos qui les inspirent sur un thème spécifique. Cette année, le thème est "Célébrons", puisque c’est le 20e anniversaire du calendrier , explique Julia Aoki.

Julia Aoki, directrice générale de Megaphone qui produit le calendrier Hope in Shadows, est contente de constater l'attachement que les gens ont au calendrier encore aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Sur les centaines de photos reçues, 30 sont choisies par des employés, anciens employés et photographes professionnels. Parmi elles, 13 photos sont ensuite choisies par le public pour faire partie du calendrier.

Il est possible de gagner de l’argent avec ce projet. Ils reçoivent 10 $ pour chaque calendrier vendu. [...] Ça peut aider à subvenir à leurs besoins élémentaires ou encore peut-être faire quelque chose de spécial durant le temps des fêtes comme acheter des cadeaux à leur famille.

Stephan Scott, vendeur de rue depuis 10 ans

C’est au coin des rues Thurlow et Davie, dans le quartier West End, que Stephan Scott vend le calendrier Hope in Shadows.

[En 2011], Megaphone m’a donné une caméra pour prendre des photos. Une de mes photos s’est retrouvée dans le calendrier. Megaphone m’a alors dit, pourquoi ne pas vendre le journal et le calendrier puisque ta photo est dedans? , explique Stephan Scott.

Stephan Scott, vendeur Megaphone depuis 10 ans, considère plusieurs de ses clients comme membres de sa famille. Il va même prendre des cafés avec quelques-uns d'entre eux. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Pour lui, cette occasion de travailler pour Megaphone lui a permis de se prendre en main, d’arrêter de consommer et de se sortir de la rue .

Ça fait 10 ans que je suis avec mon partenaire, 10 ans que j’ai arrêté de fumer, plus de drogue, rien de ça. Ça fait 10 ans que je suis clean! , dit-il avec fierté.

Pour la deuxième fois, une de ses photos se retrouve dans le calendrier. Bien que les prix monétaires associés aux photos gagnantes ou encore l’argent fait avec les ventes de calendrier soient bienvenus, les motivations de Stephan pour continuer à vendre les produits de Megaphone sont tout autres maintenant.

C'est la 2e fois qu'une photo de Stephan Scott se retrouve dans le calendrier. Cette dernière a été choisie pour illustrer le mois de septembre. Suzanne Kilroy-Huculak a pris cette photo de ses amies qu'elle considère comme ses soeurs: Effie (en haut à droite) et Louise (à gauche). Rachel accueille les chiens itinérants puis essaie de leur trouver un logis permanent. On peut voir cette photo, prise par Angel Gates, dans l'édition du calendrier Hope in Shadows de 2023. La photo de The Bear Whisperer, originaire d'Alberta, se retrouve dans le calendrier Hope in Shadows. Cette photo de James, Salish de la côte, se retrouve dans l'édition du 20e anniversaire du calendrier Hope in Shadows.



Ce n’est pas juste pour le revenu que je fais ça, c’est pour la cause. Pour partager les histoires du monde dans la rue et ça me permet de redonner à ceux qui m’ont aidé à me sortir de la rue , raconte-t-il.