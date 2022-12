Un nouveau centre de formation pour les usines de la filière batterie à Bécancour

Les efforts de mobilisation commencent à porter leurs fruits. Les cégeps de Drummondville et de Victoriaville se préparent à offrir des formations spécifiques aux besoins des entreprises. Le nouveau centre de formation pourrait voir le jour rapidement.

Dans un premier temps, les cégeps veulent offrir des attestations d'études collégiales en Instrumentation, automatisation et contrôle et en analyse chimique de lithium. Des formations directement liées à la production de batteries électriques. Les cégeps comptent aussi donner de la formation pour répondre aux besoins des entreprises qui sont déjà implantées à Bécancour et dans le parc portuaire et industriel de la municipalité.

Selon Pierre Leblanc, directeur du cégep de Drummondville, des formations plus générales pourraient également être offertes. Dans nos créneaux du cégep de Drummondville et de Victoriaville, on pense à génie mécanique, industriel électrique, tout ce qui est logistique, transport, réseau informatique, tout ce qui est francisation, parce qu’il faudra penser qu’on devra recruter des immigrants. C’est pour être capable de les former, de les préparer à l’emploi.

À écouter : Filière batterie : un pôle de formation collégiale créé à Bécancour

Les formations commenceront au plus tard à l’automne 2023. Le lieu où elles seront données n’est pas encore choisi. La mairesse Lucie Allard ne s’en inquiète pas. On est en train de regarder diverses possibilités, pour des locaux, parce qu'évidemment c’est des formations en présence, à proximité du parc industriel qui est le grand laboratoire. Il pourrait y avoir d’ici quelques années un grand centre de formation lié aux besoins des industries du parc portuaire et industriel de Bécancour.

La mairesse voit très bien les étudiants finissants du secondaire opter pour ce type de formation près de leur lieu de résidence.

Avec les informations de Julie Grenon