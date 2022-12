Les pétrolières font des profits à la limite de la fraude, estime le Parti québécois

En entrevue mercredi, à la veille de la mise à jour économique du gouvernement caquiste, le chef du PQ , Paul St-Pierre Plamondon, a plaidé que la situation avait empiré dans les derniers mois.

Par exemple, les marges de profit au détail sur la Côte-Nord sont passées de 14 à 27 ¢ le litre, malgré une diminution du prix du baril, a-t-il illustré.

Par rapport à leur moyenne des 52 dernières semaines, les marges au détail étaient, vendredi dernier, plus élevées de 110 % à Sherbrooke, 67 % à Shawinigan, 62 % à Saint-Hyacinthe et 42 % à Québec.

Le chef péquiste a déclaré qu'un énoncé économique était l'occasion pour les partis d'opposition de proposer les solutions les plus complètes vis-à-vis un problème d'inflation qui fait mal .

« Il y a un problème de concurrence et de fixation des prix. Il est plus que temps de s'intéresser aux causes du problème et d'aller chercher des sommes là où il y a eu des profits à la limite de la fraude. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

Selon lui, certains pays dans le monde taxent déjà les profits qu'ils jugent excessifs, ou ont l'intention de le faire : on n'a qu'à penser au Royaume-Uni et à l'Allemagne, a-t-il poursuivi.

Il souligne en outre que le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, encourage désormais à taxer les superprofits des pétrolières.

Si le Québec taxait à 25 % ces surprofits, il récupérerait un milliard de dollars qui nous permettraient de soutenir des familles dans le besoin, notamment , calcule le chef péquiste.

Mais la vraie solution , d'après lui, c'est d'avoir des lois de concurrence qui ont du mordant , que ce soit pour l'épicerie, le pétrole ou les télécommunications.

« On veut un bureau québécois de la protection du consommateur qui soit destiné uniquement aux pratiques déloyales et anticoncurrentielles. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ

Enfin, il faudrait doubler le crédit d'impôt pour solidarité, selon le PQ .

En donnant des chèques à tout le monde, on n'envoie pas les sommes d'aide là où il y a des besoins, maintient Paul St-Pierre Plamondon. Juste imprimer des chèques ne règle pas le problème pour 2023. Il n'y a aucun signe que l'épicerie va être plus abordable et aucun signe qu'à la pompe, ça va être plus vivable cet hiver, donc ça prend des solutions.

Mercredi, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a défendu l'envoi massif de chèques de 400 $ à 600 $ comme mesure anti-inflation.