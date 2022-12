Percé a déboursé près de 100 000 $ pour implanter sa redevance touristique

La dernière rencontre du conseil municipal a permis aux citoyens d'interroger les élus sur la gestion de cette redevance qui oblige, depuis l'été dernier, les commerçants à prélever 1 $ sur les transactions de plus de 20 $ effectuées par les visiteurs.

Parmi les montants déboursés par la Ville de Percé, 12 000 $ ont servi à l'embauche d'une ressource pour aider les commerçants à l'implantation de la perception de la redevance. La Ville a aussi requis les services de la firme de relations publiques TACT Conseil pour faciliter les communications avec les citoyens, ce qui a coûté 33 000 $.

Avec cette mesure, la Ville souhaite amasser des fonds pour entretenir et mettre à niveau les infrastructures touristiques. La réglementation, une première au Québec, suscite toutefois la grogne parmi les commerçants et fait même l'objet de démarches judiciaires pour qu'elle soit annulée.

Le dépôt de la demande introductive d'instance en nullité par le Comité citoyens-commerçants de Percé a également forcé la Ville à débourser jusqu'ici environ 30 000 $. La Ville pourrait toutefois recevoir 10 000 $ du fonds juridique de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'aider à payer cette facture.

Des résidents ont aussi manifesté leurs craintes de voir le montant recueilli utilisé à d'autres fins que l'entretien des infrastructures.

La mairesse Cathy Poirier ainsi que le directeur général de Percé, Jean-François Kacou, ont tenu à rassurer la population. Sur les 155 000 $ qui ont été prélevés [grâce à la redevance touristique], seulement 21 500 $ ont été retournés aux commerçants pour couvrir leurs frais de gestion , a explique le DG de la Ville.

Il reste donc 133 500 $ dans le fonds municipal. Ce compte est actuellement gelé dans les coffres de la municipalité jusqu'à ce que la Cour tranche quant à la validité du règlement municipal qui a mis en place la redevance touristique , précise Jean-François Kacou.

Au cours de la période de questions de la séance du conseil de ville, Jean-Claude Méthot, le propriétaire de la boutique La Marée Basse, a reproché à la mairesse de ne pas avoir été consulté dans le projet de la redevance.

Il aurait également souhaité être mis au courant du point de presse de mardi au cours duquel la mairesse et le directeur général ont présenté leur bilan. Vous ne croyez pas que ça aurait été bien mieux de vous asseoir avec nous pour trouver des solutions à la place de faire à votre tête , a-t-il lancé à la mairesse.

La mairesse lui a répondu que le conseil municipal a suffisamment consulté les commerçants avant d'adopter le règlement municipal.

Nous nous sommes toujours montrés ouverts à discuter avec les commerçants. Préalablement avant d’implanter la première version de la redevance, nous avons rencontré l'ensemble de la communauté d’affaires pour répondre à leurs questions et écouter leurs propositions , a souligné Cathy Poirier.

La mairesse considère que les séances du conseil de ville agissent à titre de consultation publique puisque pratiquement à chacune de ces rencontres, le sujet de la redevance est soulevé à la période de questions.

« On offre le micro à la population librement. On pourrait rendre le micro plus contraignant et exiger un temps de parole et que des questions. [...] Je n’ai jamais voulu appliquer cette façon de faire et ainsi museler les citoyens qui s’expriment. »