Le Groupe JGS fait son entrée en Gaspésie

Après avoir acheté le môtel Gaspésiana de Sainte-Flavie et le golf Boule Rock de Métis-sur-Mer, le Groupe JGS continue son expansion dans l’est du Québec, grâce à l'acquisition de l'hôtel Aquamer Thalasso-Spa de Carleton-sur-Mer.

L'établissement touristique sera géré par Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie, ancien député bloquiste et cofondateur de la microbrasserie Le Ketch, qui sera accompagné de sa conjointe, Chloé Giguère-Gascon.

L'entreprise du couple a rejoint l'actionnariat du Groupe JGS en octobre. Ils prendront la responsabilité de la gestion des différents actifs du Groupe JGS au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Le Groupe JGS est dirigé par l'entrepreneur lévisien Jean-Guy Sylvain, dont la marque de commerce est le développement de parcs à véhicules récréatifs luxueux, comme celui du Aztec RV Resort, situé à Fort Lauderdale, en Floride.

Le projet de transformer une partie du golf Boule Rock en parc à véhicules récréatifs avait d’ailleurs suscité la controverse à Métis-sur-Mer. Des études indépendantes pour mieux saisir les éventuels impacts environnementaux et économiques viennent d'être commandées.

Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie et entrepreneur Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Jean-François Fortin assure qu'aucun parc à véhicule récréatif n'est prévu dans la vision qu'a le groupe JGS de l'Aquamer Thalasso-Spa. Il s'agit de moderniser l'établissement touristique et ses installations de thalassothérapie.

On conserve de manière intégrale la vocation actuelle d’Aquamer. On va faire de la rénovation. Vous savez qu’il y a certaines chambres qui ont besoin de modernisation. Comme tout hôtel à un moment venu, il y a des besoins en termes de restauration, de rénovation et d’agrandissement , indique-t-il.

« On s’inscrit totalement dans la lignée des propriétaires qui ont été là avant nous. » — Une citation de Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie et entrepreneur

Une trentaine de chambres seront ajoutées à l'hôtel Aquamer Thalasso-Spa de Carleton-sur-Mer.