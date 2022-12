Le cri du cœur de la mère d’un enfant aux besoins particuliers

Antoine vit avec un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et un trouble de l'opposition. Après plusieurs épisodes de violence survenus au sein de la classe, un plan d’intervention a été mis en place, en concertation avec l’équipe éducative, le 8 novembre. Désormais, Antoine va à l’école le matin et poursuit sa scolarisation à la maison l'après-midi.

Or, depuis la mise en place de cet encadrement personnalisé, la maman déplore être souvent appelée par l’école pour venir chercher son garçon. Un réflexe qu'elle peine à justifier. Lors d'épisodes de violence ou des crises, ça je peux comprendre et je réponds présent, mais on m’appelait pour dire qu’il est incontrôlable. Et le temps d’arriver, il est calmé , raconte la mère du garçon.

« Est-ce qu’on a essayé des choses avant de m’appeler? Là, j'avais l'impression qu'on me téléphonait dès qu'il y avait quelque chose. » — Une citation de Alexandra Simard, maman d'un enfant aux besoins particuliers.

Une goutte d'eau a fait déborder le vase la semaine dernière : Alexandra Simard affirme avoir été appelée par l'enseignante de son fils un matin, pour lui dire de ne pas l'envoyer à l'école car il n'y avait aucune ressource pour s'occuper de lui.

Diagnostiqué TDAH avec trouble de l'opposition, Antoine bénéficie d'un plan d'intervention pour répondre à ses besoins particuliers et ne va à l'école que le matin. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Des enfants avec des particularités oui, mais ce sont des enfants et ils ont besoin d'une scolarité et on ne peut pas leur refuser ça par manque d'employé , déplore la maman.

« J’ai vraiment l’impression qu’on l’exclut et ça, ça me fait peur. » — Une citation de Alexandra Simard

Une situation exceptionnelle assure le Centre de services scolaire

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup ne souhaite pas commenter une situation particulière pour des raisons de confidentialité à l’égard des élèves et de leur famille.

Le Centre de services scolaire dit vouloir offrir l'accès au service de l'éducation pour tous les enfants mais reste dans une situation fragile sur le plan des ressources (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Marc Robichaud

Le Centre tient à préciser toutefois que de manière générale, le renvoi d’un enfant à la maison par manque de ressources reste une situation exceptionnelle .

Les responsables disent vouloir offrir l'accès au service de l'éducation pour tous les enfants, mais restent dans une situation fragile sur le plan des ressources. Un poste de technicien en éducation spécialisée n'est toujours pas pourvu. En conséquence, le Centre reconnaît que plusieurs jours sont éventuellement nécessaires pour trouver un remplaçant en cas de maladie ou une nouvelle ressource si des besoins s’ajoutent en cours d’année.

La priorité de répondre aux besoins de chaque enfant

Le président de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), Kévin Roy, constate que la situation est difficile depuis les dernières années. Il y a de plus en plus d’enfants qui ont des besoins particuliers, mais les ressources pour accompagner ces enfants-là ne suivent pas nécessairement , témoigne-t-il.

« Avec le manque de ressources, certains parents se font dire que leurs enfants ne sont pas les pires de la classe. Ce n’est pas seulement les pires qui ont le droit à ces ressources-là. » — Une citation de Kévin Roy, président de la Fédération des comités de parents du Québec

Le président de la Fédération des comités de parents du Québec, a rencontré le ministre de l'Éducation pour trouver des solutions (archives). Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

La FCPQ s’est donné comme priorité de répondre aux besoins de chaque élève. Cette semaine, l'organisme a d'ailleurs rencontré le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

Elle propose notamment de miser sur la flexibilité des ressources pour pallier le manque de main-d'œuvre et prône la mise en place d’un plan de réussite individualisé pour tous les élèves du Québec, pour nommer ses défis et ses bons coups et pour guider l’élève dans son parcours, selon ses besoins , détaille M. Roy.

Quelques pistes de solutions à envisager avant qu'il ne soit trop tard, espère Alexandra Simard. J'ai peur qu'on l'échappe dans le fond, qu'il finisse par ne plus aimer l'école, de ne pas se sentir bon , se préoccupe la maman.

D’après le reportage de Fabienne Tercaefs