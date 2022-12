Aucun signalement de frelon géant du nord dans l’État de Washington et en C.-B. en 2022

Le frelon géant du nord est originaire de l’Asie et a été la cible d’un effort d’éradication après sa découverte sur le sol américain en 2019. Plus de 1000 pièges à frelon ont été installés au cours de l’été dans l’État de Washington, autant par des résidents que par des entomologistes. Les frelons capturés aident ensuite les scientifiques à retrouver et à détruire les nids.

Selon les autorités, même si aucun frelon n’a été repéré cette année, il demeure important de garder les yeux ouverts et de rapporter tout frelon qui serait trouvé, mort ou vivant, sur le site web du département de l’Agriculture.

La saison du frelon géant du nord s’étend habituellement de juillet à novembre et l’espèce sera considérée comme éradiquée seulement si aucun frelon n’est détecté durant trois ans dans l’État de Washington. Les dernières observations de l’insecte datent de 2021.