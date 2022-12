La SQ épingle quatre présumés fraudeurs

Quatre présumés fraudeurs de cartes de crédit ont été arrêtés à Amos et Val-d'Or au cours des dernières heures.

Selon la Sûreté du Québec, ces suspects utilisaient tous le même stratagème.

Ils communiquent par téléphone et se font passer pour des institutions financières ou des agences gouvernementales et demandent à la personne visée de remettre une carte bancaire ou de crédit avec les informations s’y rattachant dans une enveloppe. Par la suite, un individu, qui se fait passer pour un policier ou autre, se rend chez la victime récupérer l’enveloppe , explique la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Les présumés fraudeurs utilisaient ensuite les cartes volées pour acheter plusieurs centaines de dollars de cartes prépayées.

« Quand les policiers ont fait leur prévention auprès des commerçants, ils leur ont expliqué le stratagème de fraude. Un des commerçants a été vigilant à ça. Il a remarqué une personne qui venait acheter des cartes prépayées pour un bon montant et il a avisé la Sûreté du Québec. » — Une citation de Nancy Fournier, porte-parole de la SQ

Trois hommes et une femme dans la vingtaine

Les policiers ont arrêté deux personnes à Amos et, après enquête, ils ont procédé à l'arrestation de deux autres suspects à Val-d'Or. Le quatre personnes, trois hommes et une femme dans la vingtaine, proviennent de l'extérieur de la région. Ils devaient comparaître au palais de justice aujourd'hui (mercredi). Des chefs d'accusation de fraude, recel et complot pourraient être déposés contre eux.

Il faut que les gens fassent preuve de prudence lorsque quelqu’un prétend travailler pour une institution financière, souligne la porte-parole de la SQ. Ces appels sont souvent frauduleux. Les institutions financières ne communiquent pas avec les citoyens dans l’objectif de récupérer des cartes bancaires ou de débit, avec les mots de passe.

- Avec la collaboration de Marc-André Landry