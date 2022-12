Deux pédagogues créent une centrale hydroélectrique fonctionnelle dans Minecraft

Qui a dit que les cours de Science et technologie devaient être ennuyeux? Deux pédagogues du Grand Montréal ont joint l’utile à l’agréable en créant pour leurs élèves une centrale hydroélectrique réaliste dans le jeu Minecraft, y intégrant du même coup des notions d'enseignement primaire et secondaire.

Stéphane Coupal, conseiller pédagogique au Centre de services scolaire de Laval, et Philippe Chapados Tremblay, animateur pédagogique au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, ont mis environ 200 heures, étalées sur un an, pour créer le monde de Minecraft Électrique, conçu sur le logiciel Minecraft Education Edition.

On y apprend comment l’hydroélectricité fonctionne, de l’eau qui pénètre dans les hélices de la turbine Francis, transformant l’énergie de son écoulement en électricité, jusqu’à ce que cette dernière soit acheminée à un village.

De petites machines ajoutent des composantes intéressantes au réseau, comme un interrupteur. Quand on l’éteint, on peut éteindre la centrale , illustre Stéphane Coupal, qui a conçu et détaillé une foule de ces systèmes virtuels intégrant des notions des cours de Science et technologie.

Stéphane Coupal a créé une foule de machines qui se trouvent un peu partout dans la centrale hydroélectrique virtuelle. Il espère que cela inspirera des jeunes à créer les leurs. Photo : Récit MST

Contrôle de l’alimentation, transformation de l'énergie mécanique en énergie électrique, fonctions de conduction et d’isolation, courts-circuits, schématisation, résolution de problèmes : voilà un simple aperçu des enseignements qui peuvent être transmis aux élèves du primaire et du secondaire dans le monde de Minecraft Électrique.

Une poignée de panneaux explicatifs sont visibles un peu partout sur la carte pour les élèves qui souhaitent pousser plus loin leurs apprentissages.

Les élèves peuvent voir, grâce à des images, une ligne à haute tension dans le jeu en comparaison avec une autre qu'on verrait dans la vraie vie. Photo : Récit MST

Car l’électricité dans le jeu ne fonctionne pas exactement comme dans la réalité, mais utiliser le jeu de Minecraft et ses paramètres sont utiles pour l’apprentissage, selon Stéphane Coupal : On peut facilement comparer comment l’électricité réagit dans le jeu, en expliquant comment elle réagit différemment dans la vraie vie.

Un fonctionnement réaliste

Bien que le travail des deux pédagogues ne soit visuellement pas réaliste en raison de l’esthétique pixélisée de Minecraft, le fonctionnement de la centrale virtuelle ME-2 (Minecraft Électrique-2), lui, l’est davantage.

Ne faisant pas les choses à moitié, Stéphane Coupal a visité plusieurs installations hydroélectriques, que ce soit Manic-5 ou Beauharnois. Le duo a même travaillé de concert avec Hydro-Québec, qui lui a offert ses conseils.

Le monde de «Minecraft Électrique» est déjà vaste, et ses créateurs continuent de le faire évoluer. Photo : Récit MST

Parmi les personnes consultées, il y a Serge Chapados, le père de Philippe Chapados Tremblay. Maintenant à la retraite, cet ingénieur a passé toute sa carrière à Hydro-Québec. Il a aussi été guide à la Manicouagan et chef de sûreté à Gentilly-2.

Ce projet était vraiment tout indiqué pour moi , souligne Philippe Chapados Tremblay en souriant.

Minecraft Education, un outil pédagogique

C’est d’ailleurs lui qui a organisé une rencontre avec Stéphane Coupal, l'homme derrière l'idée de ME-2.

Cela fait déjà plusieurs années que le laboratoire Récit MST (mathématique, science et technologie) réunit une poignée de travailleurs et de travailleuses du domaine de l’éducation des quatre coins de la province. Ce laboratoire offre notamment un espace pour des séances de remue-méninges sur l’utilisation du jeu Minecraft en classe.

Stéphane Coupal voit depuis longtemps le potentiel pédagogique de ce jeu, lui qui a eu droit à une initiation à Minecraft par l'entremise de son fils de 8 ans. Ensemble, ils ont commencé à expérimenter avec la « redstone » (pierre rouge), cette source d’énergie infinie qui permet de bâtir des circuits électriques dans le jeu.

Son fils est par ailleurs le bêta-testeur de Minecraft Électrique de première ligne préféré du duo de pédagogues.

C’est lui qui va repérer les bogues! dit Stéphane Coupal en riant.

On peut même naviguer dans les moindres détails à l'intérieur de la centrale hydroélectrique ME-2. Photo : Récit MST

Philippe Chapados Tremblay est quant à lui tombé sous le charme de Minecraft grâce à un élève. En tant qu’accompagnateur pédagogique, il fait notamment du mentorat auprès de jeunes aux prises avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« J’ai demandé au jeune que j’accompagnais une journée ce qu’il voulait faire de son temps, et il m’a dit qu’il souhaitait jouer à Minecraft. Il m’a expliqué les bases, et je suis tombé en amour avec le jeu. » — Une citation de Philippe Chapados Tremblay

Ayant eu la piqûre, il a commencé à expérimenter à temps perdu avec Minecraft, multipliant les projets et les séances créatives avec plusieurs de ses proches.

Avec mon expérience de Minecraft, on a pu créer un projet assez complet avec Minecraft Électrique , soutient-il.

Accompagner les profs

Les enseignants et enseignantes qui souhaiteraient plonger dans l’aventure de Minecraft Électrique en classe – du troisième cycle du primaire jusqu’à la quatrième secondaire – ne se lanceraient pas les mains vides. Stéphane Coupal a conçu un guide pédagogique (situations d’apprentissage) très détaillé  (Nouvelle fenêtre) , avec des images, pour les accompagner dans le processus.

Les créateurs de Minecraft Électrique, Philippe Chapados Tremblay et Stéphane Coupal Photo : Courtoisie

Si, pour le moment, les écoles n’ont pas encore adopté Minecraft Électrique, Stéphane Coupal et Philippe Chapados Tremblay ont bon espoir de voir des profs de Science et technologie se l’approprier.

On est conscients que ça peut demander beaucoup de temps et d'investissement pour les profs, reconnaît Stéphane Coupal. C’est pour ces personnes qui vont avoir besoin d'être les plus prises par la main qu'interviennent nos rôles pédagogiques.

Les élèves ont aussi beaucoup à gagner de ce genre d’initiatives. D’après le conseiller pédagogique du Centre de services scolaire de Laval, citant une recherche  (Nouvelle fenêtre) , l’intégration de jeux vidéo à l’apprentissage scolaire engendre non seulement une motivation accrue à l’école, mais aussi de meilleures aptitudes de résolution de problèmes, en plus de favoriser la collaboration entre les camarades en classe.

« On a confiance que, dans les prochaines semaines, des écoles vont vouloir expérimenter avec Minecraft. » — Une citation de Stéphane Coupal

Le Centre de services scolaire de Laval, par exemple, fournit à l’ensemble des élèves une licence pour Minecraft Education Edition, l’outil éducatif basé sur le jeu.