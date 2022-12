Après 20 ans de prison, un Albertain perd sa liberté conditionnelle

Dans une décision le 9 novembre, la Commission dit que l’agent des libertés conditionnelles qui suit le dossier de Ryan Jason Love a perdu toute confiance en lui du fait de sa versatilité et des bris de conditions qui lui étaient imposées.

Alors âgé de 18 ans en 1990, Ryan Jason Love s’en était pris à une chauffeuse de taxi, Lucie Turmel, pour lui voler son argent sous la menace d’un couteau, rappelle la Commission. Lorsque celle-ci est descendue de son taxi en courant, il l’a poursuivie et l’a poignardée à plusieurs reprises.

Il a ensuite saisi son véhicule et son argent avant de la laisser succomber à ses blessures dans la rue.

Ryan Jason Love a été arrêté deux ans plus tard par la police et grâce à des preuves ADN , puis reconnu coupable de meurtre non prémédité et condamné en 1994 à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 20 ans.

En 2011, il bénéficie d’une semi-liberté assortie de conditions particulières : il devait s’abstenir de consommer des stupéfiants; il ne devait pas avoir de contact avec la famille de la victime; et il devait se soumettre à des examens psychologiques.

Ayant vécu en semi-liberté pendant plus d’un an dans un centre résidentiel communautaire sans qu’aucune incartade ne lui soit reprochée, il se voit accorder en 2012 une libération conditionnelle totale.

Là encore, aucun incident ne lui a été imputé pendant plus de sept ans, au point que la justice a estimé, en octobre 2019, qu’il n’avait plus besoin de suivi psychologique.

Condamnation subséquente

Mais en mai 2020, Ryan Jason Love s’engage dans une relation amoureuse marquée par des disputes régulières avec sa partenaire, qui a dû même faire appel une fois aux services d’une ambulance pour recevoir des soins médicaux.

L’agent des libertés conditionnelles lui demande alors de ne plus revoir cette dernière, mais il n’a pas respecté la sommation : il a continué à la revoir sur fond de conflits domestiques continuels.

C’est ainsi que, le 3 janvier 2021, la police accuse Ryan Jason Love d’un nouvel incident domestique après qu'il a brisé les vitres du véhicule de sa partenaire avec une batte de baseball en réaction à la décision de celle-ci de rompre avec lui.

Il a plaidé coupable à cette nouvelle accusation et a reçu une peine de 30 jours.

À la suite de cette condamnation, la Commission, qui estimait jusque-là que son cas restait gérable , a transféré en juin 2022 la surveillance de son dossier à un nouvel agent de libération conditionnelle.

Celui-ci dit avoir noté au fil de leurs différentes rencontres que Ryan Jason Love changeait trop souvent de versions des faits, et qu’il ne pouvait donc plus lui faire confiance.

Tout en notant les progrès que Ryan Jason Love a accomplis, notamment lors de sa semi-liberté et pendant les sept premières années de la liberté conditionnelle totale qui lui était accordée, la Commission estime que ses agissements négatifs l'emportent sur [ses] progrès .