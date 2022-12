Le festival de la St-Jean de Kapuskasing quitte l’aréna

Les gens étaient un peu tannés d’être debout sur le ciment puis je pense qu’à l’extérieur, ça va juste dynamiser un peu notre festival , soutient le directeur du Centre régional de Loisirs culturels, Dénik Dorval, qui a sondé les festivaliers en juin dernier.

Cette année, on vise grand. On va avoir une énorme tente qui fit plus de 1300 personnes directement à l’extérieur du Centre de loisirs , renchérit M. Dorval.

Le groupe Kaïn, qui a participé à la Saint-Jean de Kapuskasing en 2007, sera de retour l'an prochain. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Toujours dans le but de créer un renouveau , le festival de la St-Jean fera de la place à l'humour.

On fait une soirée d’humour le vendredi soir et le samedi soir, ça va être une soirée musicale. Donc, on garde la grande tradition de la Saint-Jean d’avoir de la musique. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, ça serait le fun si on avait un soir d’humour puis un soir de musique. On livre ce que les gens nous avaient demandé , confie Dénik Dorval.

Pierre Hébert sera l'une des têtes d'affiche de la soirée d'humour du vendredi 16 juin. Photo : Radio-Canada

Dans une formule cabaret, le gala d’humour sera limité à 800 places. On y retrouvera entre autres les humoristes Pierre Hébert, Daniel Grenier, Yannick de Martino et le Kapuskois Patrick Guillotte.

Le samedi soir, les chaises et les tables disparaîtront sur le parterre afin que le public danse et fredonne les succès de Kaïn comme Embarque ma belle.