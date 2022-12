Le Zoo sauvage au coeur d’un projet mené par une chercheuse robervaloise

Le projet iTrackDNA est financé à hauteur de 12 millions et est piloté par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Avec le Zoo, il vise à prélever l'ADN d'une vingtaine d'espèces de la Boréalie comme l'ours blanc et le couguar pour ensuite voir si ces espèces habitent un territoire donné.

C’est-à-dire qu’on va utiliser les actions que l’on fait avec les animaux pour aller chercher le matériel génétique. On sait que le couguar, aussi, c’est une espèce dont on veut connaître sa présence, où elle est sur le terrain. Alors, avec le matériel génétique qu’on va fournir, l’équipe de chercheurs va développer l’ADN environnemental. Ils seront en mesure d’identifier des échantillons de sol, des échantillons d’eau. Nous, on a trouvé que le projet était fabuleux , a souligné Lauraine Gagnon, directrice générale du Zoo sauvage de Saint-Félicien.

Deux employés du zoo seront d'ailleurs présents à la COP15 à Montréal cette fin de semaine pour présenter le projet codirigé par Valérie Langlois de l'INRS, une spécialiste en biologie moléculaire originaire de Roberval.

Le Zoo nous permet d’accéder soit aux sentiers de la nature ou aux différents enclos, pour aller par exemple dans le petit marais, pour voir si vraiment notre trousse va fonctionner. Ça, c’est vraiment très précieux comme validation pour nos différentes trousses qu’on est en train de développer , a-t-elle expliqué en entrevue.

Le projet est financé par Génome Canada, Génome Québec et Génome Colombie-Britannique.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Philippe L'Heureux