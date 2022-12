Plus de 600 espèces de champignons inclassables ont une origine commune, selon une étude

Des chercheurs de l’Université de l’Alberta ont séquencé le génome d’une trentaine d’espèces de champignons inclassables, et en sont arrivés à la conclusion que plus de 600 espèces auraient un ancêtre commun qui aurait existé il y a 300 millions d’années.

La plupart de ces espèces ne partageaient aucune caractéristique commune visible. C’est lors de l’étude de leurs génomes que s’est révélée cette origine en commun.

Les champignons étudiés font partie du grand embranchement des ascomycètes, qui comprend les truffes, les moisissures, la pénicilline, les levures de boulangerie et ce qui vous donne le pied d'athlète. [...] Il s'agit donc d'un groupe hyper diversifié , énumère le doctorant à l’Université de l’Alberta David Díaz Escandón, qui a participé à l’étude.

Nous connaissions plusieurs [champignons] inclassables dans ce groupe qu’on souhaitait situer dans l’histoire de l’évolution des [ascomycètes] , explique-t-il.

Sur les 30 espèces étudiées, 22 partagent une origine génétique. L’étude détaillée de leurs génomes a permis d’extrapoler l’origine commune à plus de 600 espèces de champignons.

Nous montrons que 22 de ces lignées, représentant collectivement plus de 600 espèces, remontent à une origine unique qui a divergé de l'ancêtre commun des Eurotiomycetes et des Lecanoromycetes, plus de 300 millions d'années avant notre ère , dit l’étude publiée dans la revue Current Biology (Nouvelle fenêtre) .

Louis Bernier, professeur de mycologie et de pathologie forestière à l’Université Laval, qui n’a pas participé à l’étude, vulgarise les conclusions des chercheurs.

Ils démontrent que plusieurs espèces de champignons qui, à première vue, n’ont pas grand-chose en commun, et bien du point de vue génétique sont en fait très communes, très semblables. L'hypothèse la plus simple, à ce moment-là, c’est qu’elles dérivent toutes d’un même ancêtre commun.

Cette origine commune remonte donc à une période qui précède l’apparition des dinosaures sur Terre, lorsque les terres émergées étaient rassemblées sur le mégacontinent de la Pangée.

L'étude a permis de découvrir l'origine génétique du lichen Candelina mexicana. Photo : Fournie par David Díaz Escandón

Un morceau dans le casse-tête de l’évolution

Pour David Díaz Escandón, cette nouvelle découverte vient ajouter une pièce au puzzle de l’évolution des champignons.

Pour être capables de savoir l’âge de ces espèces, les scientifiques se fient à la transformation de leurs ADN au fil de l’évolution. Si vous n’avez pas l’histoire complète, leur évolution complète, leur transition, vous aurez les mauvaises estimations de leur âge. Combler le manque de connaissance scientifique nous permet de répondre à plusieurs questions avec plus de certitude , indique David Díaz Escandón.

Il explique que lui et ses collègues ont d’abord ciblé des espèces dont le génome était inconnu. Ils ont ensuite comparé ces nouvelles données aux séquences génétiques comprises dans des bases de données internationales, et ils ont réalisé que plusieurs espèces avaient été classées dans les mauvais groupes.

« Ça a changé leur classification taxonomique, parce que celle-ci a toujours été liée à leur apparence, mais en ajoutant des données moléculaires, on peut suivre leur histoire évolutionnaire. » — Une citation de David Díaz Escandón, doctorant au département des sciences biologiques de l'Université de l’Alberta

Selon Louis Bernier, cette découverte n’aurait pas été possible sans l’accessibilité du séquençage génétique. Dans le monde de la mycologie, c'est une révolution qu'on vit depuis 10 à 15 ans. Maintenant, on peut séquencer des génomes entiers, à des prix ridiculement bas. Donc, ça permet de faire des études beaucoup plus puissantes qu'avant. [...] Ça amène un bouleversement de nos classements taxonomiques et phylogénétiques , explique-t-il.

Le professeur Bernier est confiant pour l’avenir de sa discipline : On ne sait toujours pas combien il y a d’espèces de champignons dans le monde. On pense qu’il y en aurait, dépendamment des auteurs, de 2 à 5 millions d’espèces. Jusqu’ici, il y a à peu près 150 000 espèces de champignons qui ont été décrites.