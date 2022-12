Amos invite les autres municipalités à signer la Charte de protection de l’enfant

La Ville d’Amos avait adhéré immédiatement au concept lors de la conférence de Nancy Audet visant à sensibiliser les villes à la maltraitance des enfants, en décembre 2021. Ce n’est toutefois que cette semaine qu’elle a signé la charte, portant ainsi à au moins 11 le nombre de municipalités signataires dans la région.

« À la suite de cette rencontre avec Nancy Audet, lors de sa présentation à Amos, on s’était présentés comme les leaders dans le domaine. Au fil des mois, on était à la signer nous aussi et maintenant, on espère que nos homologues vont emboîter le pas et signer à leur tour la Charte municipale de protection de l’enfant. » — Une citation de Sébastien D’Astous, maire d'Amos

Cette charte a été élaborée au printemps 2021 par la municipalité de Fortierville, dans le Centre-du-Québec, pour souligner le 100e anniversaire du décès de l'enfant martyr Aurore Gagnon. La charte a depuis été adoptée par plusieurs municipalités du Québec.

Des engagements pour les enfants

En signant la charte, les municipalités s’engagent à offrir un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, à reconnaître leur droit d’être entendus, à poser des gestes de sensibilisation et des gestes de soutien.