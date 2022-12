Après 2 ans en cavale, un Saskatchewanais est arrêté à Edmonton

Les faits liés à cet incident remontent à mai 2020, quand la police a fait une descente dans une ferme tout près de Biggar, une localité située à environ 90 kilomètres à l’ouest de Saskatoon.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un policier avait été blessé par balle lors de cette descente de police après qu’une personne a ouvert le feu.

Suite à cet incident, deux personnes, dont Kurt Miller, avaient été arrêtées dans un premier temps.

Kurt Miller avait par la suite été relâché sous liberté conditionnelle, mais il ne s'est pas présenté à la cour lors de la dernière audience dans cette affaire.

Kurt Miller était en cavale depuis ce temps et il est soupçonné d’avoir vendu de la drogue dans des régions comme Biggar, Brownlee et Saskatoon en Saskatchewan ainsi qu’à Edmonton et Red Deer, en Alberta.

L'homme a été arrêté par des patrouilles de police à Edmonton le 3 novembre dernier. Le suspect avait attiré l’attention des agents de police alors qu’il quittait une remorque et transférait des sacs en plastique à bord d’un véhicule.

La police a saisi une valise et un sac qui contenaient des équipements utilisés dans la fabrication de drogue ainsi que 10,60 kilogrammes d’une substance qui pourrait être du fentanyl.

Kurt Miller comparaîtra au tribunal de Saskatoon au cours de cette semaine.

Avec les informations de Dan Zakreski