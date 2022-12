Un institut en études noires en voie de création à l’Université de Windsor

Ils seront axés sur les Noirs en littérature, en histoire, en santé, en éducation, en affaires et en culture.

Selon Natalie Delia Deckard, professeure à l'Université de Windsor et créatrice de l'institut, celui-ci a été créé à la suite de conversations avec des professeurs, des étudiants et des administrateurs noirs.

Nous avons fait cela en collaboration , explique-t-elle.

Selon Mme Deckard, le nouveau programme répond en partie à une liste de 40 recommandations que le groupe de travail contre le racisme anti-noir de l'université a communiquée à l'établissement en décembre 2021.

Le nouvel institut permettra d'accueillir 12 nouveaux professeurs noirs à l'université.

La présence d'un plus grand nombre de Noirs au sein du corps professoral est une étape importante dans la lutte contre les préjugés et les stéréotypes concernant les Noirs et leur position dans le monde universitaire , souligne Mme Deckard.

« En doublant le nombre de visages noirs devant les salles de classe, nous mettons nos étudiants et nous-mêmes au défi de concevoir les Noirs comme une partie de la solution et non comme une partie du problème. » — Une citation de Natalie Delia Deckard, professeure à l'Université de Windsor et créatrice de l'institut en études noires

Pour mesurer le succès des programmes, la professeure se réfère aux premiers programmes d'études sur les femmes et le genre et à leurs retombées.

Il semble évident que le fait d'avoir plus de connaissances et de points de vue est important pour l'apprentissage, conclut-elle.

Avec des informations de CBC