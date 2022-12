Cory Haas, nouveau directeur artistique et général du Théâtre la Seizième

Le Théâtre la Seizième a annoncé mercredi la nomination du comédien et metteur en scène Cory Haas à la direction artistique et générale de la compagnie.

Ce collaborateur artistique de longue date de La Seizième devient ainsi le successeur d’Esther Duquette qui quittera la compagnie en juin.

Je suis très heureux, très fier, très fébrile devant cette nouvelle aventure qui m’attend dans les prochaines années , s'exclame Cory Haas.

« C’est excitant de faire partie de cette communauté et de continuer de proposer du théâtre d’envergure ici, à Vancouver. » — Une citation de Cory Haas

Cory Haas et Julie Trépanier dans la pièce « Deux ans de votre vie » Photo : Emily Cooper

Artiste bilingue œuvrant dans les milieux francophone et anglophone, Cory Haas est metteur en scène, créateur, comédien, traducteur et coach d’acteurs, en plus d’avoir été assistant artistique pour la Seizième de 2020 à l'été 2022.

Il a fait partie de la distribution du spectacle Un.Deux.Trois. de Mani Soleymanlou présenté en novembre à Vancouver, ainsi que de nombreuses productions de La Seizième dont Nombre, le NoShow Vancouver, Deux ans de votre vie, ou encore Statu Quo.

Il a également signé la mise en scène du spectacle jeune public Simon a toujours aimé danser.

L'artiste est également détenteur d’une maîtrise en formation et mentorat d'acteur de la Central School of Speech and Drama de Londres et récipiendaire du Prix Roland Mahé 2022 décerné par la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada.

Cory Haas dans le spectacle « NoShow » Photo : Gaëtan Nerincx

On a la chance d’avoir une forte communauté d’artistes à Vancouver qui propose des choses intéressantes qui poussent à réflexion, confie Cory Haas. Et on a un super public qui évolue d’année en année, toujours prêt à découvrir de nouvelles choses. Je pense que c’est important pour nous à La Seizième de continuer à soutenir ces deux aspects-là.

« C'est sûr que je vais apporter ma touche dans ma programmation future. Mais le but, c’est toujours de pouvoir produire, créer, accueillir du théâtre de qualité pour nos publics. » — Une citation de Cory Haas

Le futur directeur artistique et général poursuit en disant qu'il souhaite également continuer à soutenir les artistes.

Que ce soit dans le développement dramaturgique ou encore les résidences. C’est important pour moi parce que j’ai eu beaucoup de soutien de la part de La Seizième ces dernières années.

Cory Haas entrera en poste le 3 janvier 2023 en tant que codirecteur artistique et général aux côtés d’Esther Duquette, qui œuvre au sein de la compagnie depuis une décennie et en est à sa tête depuis 2016.

Une période de passation aura lieu jusqu’au 1er avril 2023, date à laquelle Cory Haas occupera officiellement le poste.