La MRC de Lac-Saint-Jean-Est pourrait perdre neuf policiers de la Sûreté du Québec

Cette proposition a été élaborée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM), la SQ, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et le ministère de la Sécurité publique.

La mairesse Sylvie Beaumont juge cette recommandation inacceptable et rappelle que les coûts liés aux services du corps policier vont demeurer les mêmes.

Nous, c’est une perte considérable au niveau des services, mais c’est aussi une perte au niveau des revenus pour la Ville d’Alma. On sait que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est une grande MRC et la SQ couvre jusque sur le chemin des Passes et jusqu’à la fourche du parc des Laurentides. On a un lac aussi et on ne peut pas passer par-dessus, il faut le contourner quand on couvre la MRC de Lac-Saint-Jean-Est , a déclaré Sylvie Beaumont lors de son passage au Cercle de presse du Saguenay.