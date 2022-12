Crise politique au sommet de l’État au Pérou

La destitution pour incapacité morale de Pedro Castillo, retransmise en direct à la télévision, a été approuvée par 101 des 130 parlementaires.

Le président péruvien Pedro Castillo. Photo : Reuters / SEBASTIAN CASTANEDA

Plus tôt, le président péruvien a ordonné la dissolution du Parlement quelques heures avant que celui-ci ne se réunisse pour débattre d'une motion visant à le destituer, et annoncé l'établissement d'un gouvernement d'exception .

État d’urgence et couvre-feu

Il a déclaré, dans un message à la nation depuis le palais gouvernemental, dissoudre temporairement le Congrès de la République et établir un gouvernement d'urgence exceptionnel , et convoquer dans les plus brefs délais un nouveau Congrès doté de pouvoirs constitutifs .

Il a également annoncé convoquer dans les plus brefs délais un nouveau Congrès doté de pouvoirs constituants pour rédiger une nouvelle Constitution dans un délai ne dépassant pas neuf mois .

Cette situation intolérable ne peut plus durer, et c'est pourquoi, en réponse aux demandes des citoyens... nous avons décidé d'établir un gouvernement d'urgence visant à rétablir l'État de droit et la démocratie , a-t-il indiqué avant de détailler les mesures prises.

Jusqu'à l'établissement du nouveau Parlement, le gouvernement sera régi par un décret-loi , a poursuivi le président Castillo, annonçant également un couvre-feu national à partir d'aujourd'hui entre 22 h et 4 h.

Le système judiciaire, le pouvoir judiciaire, le ministère public, le Conseil national de la justice, la cour constitutionnelle sont déclarés en réorganisation , a-t-il annoncé également, demandant à toutes les personnes en possession d'armes illégales de les remettre à la police nationale dans un délai de 72 heures .

La police nationale consacrera tous ses efforts à la lutte réelle et efficace contre le crime, la corruption et le trafic de drogue, ce pour quoi elle sera dotée des ressources nécessaires , a-t-il poursuivi, appelant les institutions de la société civile à soutenir ces décisions qui nous permettront de mettre notre pays sur la voie du développement .

La vice-présidente du Pérou Dina Boluarte Photo : Getty Images / LILLIAN SUWANRUMPHA

La vice-présidente du Pérou, Dina Boluarte, a dénoncé mercredi un coup d'État qui aggrave la crise politique .

Il s'agit d'un coup d'État qui aggrave la crise politique et institutionnelle que la société péruvienne devra surmonter en respectant strictement la loi , a déclaré Mme Boluarte sur Twitter.

Élu en juillet 2021, M. Castillo avait auparavant échappé à deux motions de destitution, dont la dernière en mars 2022.