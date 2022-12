Découvert au Groenland, le plus vieil ADN au monde a 2 millions d’années

L'ADN peut survivre pendant 2 millions d'années, ce qui est deux fois plus vieux que l'ADN trouvé précédemment , explique à l'AFP Mikkel Winther Pedersen, l'un des principaux auteurs de l'étude publiée dans la revue scientifique Nature (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Identifiés dans des sédiments, les différents fragments d'ADN proviennent de la partie la plus septentrionale du Groenland, appelée cap Copenhague, et [sont] issus d'un environnement que nous ne voyons nulle part sur Terre aujourd'hui , dit-il.

Ils ont été si bien conservés, car congelés et retrouvés dans des surfaces qui ont été peu exploitées, poursuit le maître de conférence à l'Université de Copenhague.

« Les rivières [ont transporté] des minéraux et des matières organiques dans l'environnement marin, où ces sédiments terrestres ont été déposés. Et puis, à un moment, il y a environ 2 millions d'années, cette masse terrestre sous l'eau a été soulevée et est devenue une partie du Groenland du Nord. »