Inflation et aide alimentaire : Moisson Outaouais doit faire preuve d’ingéniosité

Entre les manques d’approvisionnement que connaissent de nombreuses banques alimentaires du Québec et le coût de la vie qui augmente, il y a de plus en plus des personnes qui risquent de se retrouver avec les assiettes vides.

Face à cette situation, Moisson Outaouais prévoit préparer 1 850 boîtes, soit cinq repas chacune, pour un total de 9 250 repas.

Cette année on fait des repas, parce qu’on n’a pas eu assez de possibilités pour faire des paniers. [...] l’inflation est en train de remettre en question beaucoup de choses. Nous avons des prévisions budgétaires peu optimistes, nous avons des projets qui ont été annulés, des activités n’ont pas pu avoir lieu, car on ne sait pas où on s’en va. On joue la prudence , détaille Armand Kayolo, directeur général de Moisson Outaouais.

Des bénévoles préparent des boîtes de Noël pour Moisson Outaouais. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Comme plat, les familles auront droit à de la tourtière, de la tarte au sucre, des légumes, du ragoût de bœuf et des pâtés, entre autres.

Des produits offerts par la banque alimentaire, mais aussi par des partenaires.

Desjardins vient d’offrir 10 000$ à Moisson et on vient donner un coup de main, car ça nous permet de contribuer concrètement dans le milieu et voir ce qui se passe, mettre la main à la pâte c’est valorisant pour nous commente Alexandre Goyette, bénévole pour le compte de la Caisse Desjardins.

Des bénévoles s'activent à l'approche de Noël. Photo : Radio-Canada / Nelly Albérola

Après la confection des repas, les boîtes seront réparties dans les 50 organismes membres de Moisson Outaouais.

Par ailleurs, la banque alimentaire régionale vient de lancer sa deuxième plus grande campagne de financement : la lettre de Noël, pour un appel aux dons, notamment après le temps des Fêtes.

Avec les informations de Nelly Alberola