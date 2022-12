Surconsommation d'alcool, transports en ambulance, acte de vandalisme, alarme incendie déclenchée : afin de rendre les « 5 à 8 sécuritaires et respectueux », l'Université de Sherbrooke suspend ces soirées pour deux semaines. La décision a été prise conjointement avec les associations étudiantes.

Katherine Brien, étudiante à la maîtrise en sciences politiques, fréquente régulièrement les « 5 à 8 » de la Faculté de génie. Elle était sur place, la semaine dernière, lorsque plusieurs ambulances ont été dépêchées sur les lieux.

Une demi-heure avant la fin, la musique a été arrêtée et on nous a demandé de sortir, explique-t-elle. C'était un peu la panique parce qu'il y avait des ambulances à l'extérieur. [...] La semaine dernière, il y a eu trois cas de personnes qui sont parties en ambulance.

« On nous a dit que c'était vraiment des cas sérieux. C'est la première fois que je vois ça. Je sais aussi que dans la Faculté de droit, un système d'incendie est parti. [...] La semaine dernière, c'était vraiment une semaine chaotique dans les facultés. » — Une citation de Katherine Brien, étudiante à la maîtrise en sciences politiques

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke, Jocelyne Faucher, explique que ces événements nous font dire qu'il est temps de prendre une pause, et de repartir avec un [rappel des] mesures qu'on met de l'avant pour la prévention des abus d'alcool. Que nos activités sociales avec alcool se déroulent de façon festive, mais soient tout à fait respectueuses.

Jocelyne Faucher soutient que les mesures seront réévaluées pour savoir s'il est nécessaire de réajuster le tir, ou encore de mettre en place de nouvelles initiatives qui répondent aux changements.

« Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il va arriver de temps à autre qu'on doive prendre une pause, que quelques événements nous font dire qu'on a une maîtrise insuffisante de nos mesures. » — Une citation de Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante à l'Université de Sherbrooke, Jocelyne Faucher. Photo : Radio-Canada

Compréhension, mais surprise de l'AGEFLESH

Guillaume Bernard, président de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), a rencontré l'Université pour parler de ses préoccupations. On avait un manque d'assurances que tout allait bien se passer. On n'avait pas cette certitude cette semaine. C'est pour ça que la décision a été prise, un peu à la dernière minute , admet-il.

La coordonnatrice à l'Association générale étudiante de la Faculté des lettres et des sciences humaines (AGEFLESH), Jade Desharnais-Morin, soutient qu'ils ont été compréhensifs, mais surpris par cette décision rapide. On se doutait qu'il y aurait des mesures prises, mais pas à ce qu'on apprenne à quelques jours de préavis que même celui de cette semaine soit annulé , souligne-t-elle.

Les "5 à 8" sont une façon de financer les autres activités étudiantes. Ça donne un coup , admet pour sa part la responsable aux affaires socioculturelles à l'AGEFLESH, Sophie Boudreau.

La coordonnatrice à l'AGEFLESH, Jade Desharnais-Morin, et la responsable aux affaires socioculturelles, Sophie Boudreau Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Malgré les efforts déployés par les associations étudiantes pour bien encadrer ce type d'activité, Jade Desharnais-Morin admet que des débordements peuvent survenir.

En contexte post-pandémique, je pense que les gens ont repris leurs activités socioculturelles de façon assez intense. C'est assez connu, les "5 à 8" : beaucoup d'alcool peu cher en peu de temps , souligne-t-elle.

Même si la réaction de nombreux étudiants a été très vive, et qu'ils sont nombreux à être déçus d'être privés de festivités jusqu'au retour des Fêtes, Jade Desharnais-Morin soutient qu'elle perçoit une volonté réelle de l'Université de ramener ce type de soirée le plus rapidement possible.

« On voit que le rectorat veut travailler avec nous. C'est dans l'optique qu'on travaille tous ensemble pour mettre en place de meilleures stratégies. Que ça se passe dans des circonstances plus adaptés. » — Une citation de Jade Desharnais-Morin, coordonnatrice de l'AGEFLESH

Faire davantage de prévention

Selon l'étudiante Katherine Brien, aux débordements des dernières semaines s'ajoutent une autre préoccupation, celle pour plusieurs étudiantes d'être victimes de la drogue du viol (GHB).

Affirmant avoir été témoin d'un cas de drogue au GHB lors d'un « 5 à 8 » de début d'année, elle juge qu'il est primordial de sensibiliser davantage et de trouver de nouvelles solutions pour prévenir ce type d'événements.

Aucun cas d'intoxication involontaire de GHB n'a été rapporté officiellement à l'Université, mais la vice-rectrice Jocelyne Faucher soutient être consciente qu'il s'agit d'un phénomène social à prendre en considération .

Comme les violences à caractère sexuel, le harcèlement. On va prendre ça à bras le corps et [savoir] quelles mesures pour prévenir et responsabiliser , soutient-elle.

Si elle n'en a jamais été témoin, Jade Desharnais-Morin soutient elle aussi qu'il est essentiel d'accentuer la vigilance.

Majoritairement, ce sont des gens qui ne savent pas si ça s'est passé dans le cadre des 5 à 8 ou après [...] Mais oui, dans notre population étudiante, c'est arrivé et il y a toujours des soupçons que ça puisse arriver. On garde toujours un oeil là-dessus avec nos bénévoles. On fait beaucoup de prévention.

Guillaume Bernard admet à son tour que le sentiment de sécurité préoccupe beaucoup la FEUS , et sans tirer de conclusion, il propose certaines solutions, comme des couvercles de protection, pour accentuer la sûreté des fêtards.

Jocelyne Faucher rappelle par ailleurs que les étudiants sont des adultes et qu'il faut aussi mettre l'accent sur la prévention pour éviter tout débordement. On n'est pas dans une logique d'interdiction. [...] On apprend aux étudiants à faire des activités festives respectueuses.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau