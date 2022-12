La Ville de Drummondville lance une nouvelle application pour les alertes d’urgence

L'application gratuite, baptisée InfoDMV, permet également de recevoir les notifications de la Ville de Drummondville.

Les citoyens pourront, au choix, recevoir leurs alertes par téléphone, texto, courriel ou uniquement par l'entremise de l'application mobile. Selon les préférences de l'utilisateur, les messages pourront être acheminés en français, en anglais ou en espagnol.

À l'exception des alertes concernant les mesures d'urgence, toutes les autres seront géolocalisées, ce qui signifie que les citoyens recevront seulement les alertes concernant leur secteur.

Quand on parle de ville intelligente, on ne parle pas juste d'outils informatiques, on parle de fluidité des communications avec les citoyens et la nouvelle application qu'on a développée vient répondre à ce besoin-là , explique la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

D'ailleurs, la mise en fonction d'InfoDMV implique que le service actuel d'alertes Infocitoyen ne sera plus en fonction dès le 1er janvier prochain.

Avec les informations de Jean-François Dumas