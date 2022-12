Le tramway de la Ville de Québec n’est pas un projet élaboré illégalement et en catimini que l’ex-maire Régis Labeaume a « sorti de son chapeau » après l’élection de 2017 mais plutôt le fruit de plusieurs années de travaux et de consultations menées auprès des citoyens, plaident les avocats de la Municipalité.

Au troisième jour du procès intenté par le regroupement Québec mérite mieux (QMM) contre la Ville et contre le gouvernement du Québec, les parties défenderesses ont commencé leurs plaidoiries mercredi.

La première procureure de la Ville de Québec à prendre la parole, Me Kathy Lévesque, a attaqué le sérieux des arguments soumis par les demandeurs pour démontrer le caractère prétendument déraisonnable de la décision qui a mené au choix du tramway comme mode de transport pour le réseau structurant.

Pas d'entente cachée

Selon Me Lévesque, en reprenant à leur compte diverses théories qui ont circulé dans les médias, les experts de QMM se sont discrédités. Elle a cité l'exemple de la théorie selon laquelle Régis Labeaume aurait fait campagne en 2017 en cachant à la population un projet de tramway découlant d’une entente secrète conclue avec le premier ministre de l’époque, Philippe Couillard.

Me Kathy Lévesque (au centre) a soutenu que la preuve présentée par les demandeurs n'appuie pas leur thèse selon laquelle le choix du tramway a été une décision « déraisonnable ». Photo : Radio-Canada

La thèse sur laquelle s’appuient les opposants au projet de tramway, quoi qu’en disent leurs avocats, s’apparente à bien des égards à un complot , a fait valoir Kathy Lévesque.

On fait des allégations de complot et de conflits d’intérêts. On allègue que des politiciens ont modifié des lois et conclu des ententes secrètes pour cacher un projet à la population. Moi, j’appelle ça un complot , a-t-elle lancé.

La procureure a également attaqué la prétention de QMM selon laquelle la Ville de Québec aurait arrêté son choix sur le tramway sans avoir consulté la population ni réalisé d’étude comparative des différents modes de transport.

Chronologies différentes

En commençant son récit au milieu de l’histoire , en 2017, son confrère, Me Guy Bertrand, a selon elle occulté tout un pan des travaux qui ont mené au choix du tramway. Ce choix, a insisté Me Lévesque, découle des démarches entreprises dès janvier 2009 pour améliorer la mobilité durable à Québec.

Les avocats de la Ville de Québec affirment que la décision d'opter pour le tramway n'a pas été prise à la légère. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

À chaque étape du processus, que ce soit lors de l’adoption du Plan de mobilité durable en 2011 ou lors de l’abandon, en 2017, du projet de service rapide par bus (SRB), la Ville a travaillé à partir de toutes les études réalisées et de toutes les consultations menées au fil des ans, a fait valoir l’avocate.

« Mon confrère commence le livre au milieu de l’histoire et il pense que c’est par magie que les cadeaux, à la fin, sont arrivés au bas du sapin. » — Une citation de Me Kathy Lévesque, avocate, Ville de Québec

Elle a rappelé que la Ville avait, dès 2010, désigné le tramway comme meilleur moyen d’améliorer le service de transport en commun à Québec. Si elle a éventuellement jeté son dévolu sur le SRB , c’est uniquement parce que le gouvernement du Québec avait fermé la porte, en 2014, à un financement public du tramway.

Choix logique

Quand le gouvernement libéral de Philippe Couillard a informé Régis Labeaume que le gouvernement provincial était désormais prêt à participer à la construction d’un tramway, en 2017, le retour à ce mode de transport est allé de soi, a expliqué Me Lévesque, d’autant que ce choix reposait en partie sur une démarche de consultation citoyenne.

Durant sa plaidoirie, Me Guy Bertrand a tenté de démontrer le caractère « illégal » du projet de tramway. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Lorsque les fonctionnaires qui accompagnaient le comité consultatif sur la mobilité durable – lequel avait été dûment mandaté par le comité exécutif – ont indiqué au maire Labeaume, en décembre 2017, que le tramway était le meilleur mode de transport pour améliorer le transport en commun à Québec, ils s’appuyaient sur tout ce qui avait été fait depuis 2009, a insisté l’avocate de la Ville.

Cette chronologie, a-t-elle poursuivi, contredit la théorie selon laquelle le maire Labeaume, durant la campagne électorale de l’automne 2017, aurait caché à la population un projet de tramway sur lequel des fonctionnaires auraient commencé à travailler après avoir reçu un ordre jugé illégal parce qu’il n’aurait pas émané du comité exécutif.

D'autres détails suivront.