Les syndicats d'enseignants du Nord de l'Ontario se demandent ce que le récent bras de fer entre le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et la province signifie pour leurs négociations en cours.

Les membres du personnel de soutien des écoles viennent d’entériner une nouvelle convention collective à 73%, un mois après avoir fait la grève pour protester contre l'utilisation par le gouvernement Ford de la disposition de dérogation pour imposer un nouveau contrat de quatre ans.

Les principaux syndicats d'enseignants de l'Ontario sont déjà à la table de négociation alors que les conventions collectives signées au début de la pandémie de COVID-19 arrivent toutes à échéance.

Les choses se sont précipitées. Ma boule de cristal dit que nous n'aurions pas eu un accord aussi rapidement avec le gouvernement si nous n'avions pas fait face à une pandémie , affirme Liana Holm, présidente du syndicat représentant 700 enseignants de l'élémentaire public anglophone des districts de Sudbury et de Manitoulin.

Fondamentalement, tout le monde a en quelque sorte accepté de garder le statu quo. Donc, il y a un peu d'appréhension lorsqu'il s'agit de négocier avec le gouvernement que nous avons présentement , ajoute-t-elle.

Mme Holm dit avoir entendu que les pourparlers provinciaux avec son syndicat avançaient très lentement , mais qu'il n'y a qu'un seul enjeu en suspens sur lequel les deux parties ne sont pas d'accord.

Rick Belisle, président du syndicat des enseignants catholiques anglophones du secondaire de North Bay et de Nipissing, mentionne que ses membres sont très prudents après avoir vu la position du gouvernement provincial dans les négociations du SCFP .

C'était très troublant de voir que c'est là qu'ils voulaient aller. On dirait qu'ils ont reçu une tape sur la main par le public. Et j'espère qu'ils n'emprunteront plus cette voie , affirme-t-il.

M. Belisle dit que les conditions de travail et la taille des classes sont les plus gros enjeux sur la table pour ses membres.

En 2020, le gouvernement de l'Ontario a fait pression pour une taille moyenne de 28 élèves par classe dans les écoles secondaires. M. Belisle affirme que ce ratio avait été négocié à la baisse, jusqu'à 23 élèves.

Même cette augmentation moyenne a mis beaucoup de pression sur les écoles pour qu'elles soient correctement dotées en personnel, en particulier dans le Nord de l'Ontario , affirme-t-il.

Avec les informations d'Erik White de CBC