Les 10 événements sportifs marquants pour Ottawa et Gatineau en 2022

Chaque année, les athlètes de la grande région d'Ottawa et de Gatineau offrent des moments palpitants aux amateurs de sport. L'année 2022 n'a pas fait exception. Les sportifs ont vécu de grandes victoires, mais aussi des déceptions au cours des derniers mois. Voici notre revue de l'année avec les 10 événements les plus marquants.

10 - Un championnat, c’est bien, mais deux, c’est mieux

Après avoir terminé la saison au 7e rang, les Griffons ont remporté les séries éliminatoires. Photo : Griffons du Cégep de l'Outaouais

Les Griffons du Cégep de l’Outaouais ont eu la chance de remporter deux bannières importantes, en 2022. L’équipe de hockey a d’abord mis la main sur le championnat québécois à sa toute première saison dans le circuit. La troupe de Maxime Villeneuve-Ménard a surpris tout le monde en remportant la finale en cinq rencontres face aux Dragons du Collège Laflèche, après avoir pris le 7e rang sur 13 équipes en saison.

Plusieurs joueurs montrent fièrement leur bannière de champions. Photo : Gracieuseté des Griffons du Cégep de l'Outaouais

Leurs collègues de l’équipe de soccer ont sans doute été inspirés, à l’automne, alors qu’ils ont été couronnés champions de la 2e division provinciale. Ils ont battu les Cavaliers du Collège Bois-de-Boulogne. Une belle revanche, alors que ces derniers avaient battu l'Outaouais en finale régionale, deux semaines auparavant.

9 - Deux curlers de l'Outaouais champions du monde

Annie Lemay, Ian Belleau, Marie-France Larouche et Jean-Michel Ménard Photo : Fédération internationale de curling / Ansis Ventins

Tout le monde connaît le grand talent de Jean-Michel Ménard et de sa conjointe Annie Lemay en curling. Ils l’ont encore démontré en remportant un titre mondial de curling mixte, en octobre. L’équipe, complétée par Marie-France Larouche et Ian Belleau, a battu l’Écosse 7-4 en finale, à Aberdeen, en territoire écossais. La formation n’a perdu qu’une seule rencontre lors de la compétition et a aussi fait face à des nations émergentes. Le Championnat du monde de curling mixte a rassemblé 35 pays, dont l’Australie, le Mexique, le Nigéria et même l’Inde.

8 - Ève Gascon fait l'histoire avec les Olympiques de Gatineau

Ève Gascon a fait courir les foules lors du match du 19 mars (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

La jeune Ève Gascon est une joueuse de hockey comme les autres. Elle est toutefois entrée dans l’histoire du sport québécois en devenant la première femme depuis Charline Labonté, en 2000, à participer à un match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À 18 ans seulement, elle a presque remporté ce premier défi, le 19 mars dernier, alors qu’elle et son équipe ont subi une défaite de 5-4, en prolongation, face à l’Océanic de Rimouski. Ce n’était que partie remise. Moins de deux semaines plus tard, elle gagnait contre les Voltigeurs de Drummondville.

À 18 ans, Ève Gascon est déjà une ambassadrice du hockey féminin. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Gascon n’a pas été revue dans l’entourage de l’équipe cette saison et elle devrait bientôt poursuivre sa carrière et ses études avec l’Université Minnesota Duluth.

7 - Encore une saison de misère pour le Rouge et Noir

Depuis son arrivée à Ottawa, Jaelon Acklin est rapidement devenu une cible favorite des pivots du Rouge et Noir. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le Rouge et Noir d’Ottawa devait normalement connaître une meilleure saison qu’en 2021, alors que les joueurs n’avaient récolté que 3 victoires en 14 rencontres. Sous les ordres de Paul LaPolice, ils ont trouvé le moyen de faire pire avec seulement 4 gains en 18 matchs. Il faut dire que l'équipe n’a pas été aidée par la blessure de Jeremiah Masoli, victime d’un plaqué sournois de Garrett Marino, au début juillet. Le duo Caleb Evans et Nick Arbuckle n'a pas été en mesure d'éviter la chute de la formation.

Paul LaPolice n'a pas terminé sa deuxième saison à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Heywood Yu

L’entraîneur américain a été remplacé, en octobre, par Bob Dyce, qui a depuis retiré l’étiquette d’intérimaire à son titre. Pourra-t-il faire mieux en 2023?

6 - Les Titans en séries à leur première saison dans la Ligue Frontier

AJ Wright se fait féliciter par ses coéquipiers après avoir frappé un circuit. Photo : Tim Austen / Titans d'Ottawa

Qui connaissait les Titans d’Ottawa en début de saison dans la Ligue Frontier? Soyons honnêtes, peu de joueurs étaient connus dans cette formation, sauf peut-être Jake Sanford, espoir des Yankees expulsé de l’organisation pour avoir vendu des objets appartenant à ses coéquipiers. Pourtant, ce groupe s’est rassemblé et a trouvé le moyen de se qualifier pour les séries à sa première année dans le circuit.

Rodrigo Orozco est accueilli par ses coéquipiers après avoir frappé un circuit qui donnait l'avance aux Titans. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Mieux encore, les Titans ont remporté ce match suicide contre les Boulders de New York. Les Capitales de Québec ont toutefois éliminé Ottawa, avant de remporter le titre de la Ligue. L’entraîneur Bobby Brown, qui a connu une belle première saison dans la capitale, sera de retour la saison prochaine.

5 - Les Sénateurs, pour le meilleur et pour le pire

Claude Giroux et son fils dans l'uniforme des Sénateurs d'Ottawa Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Les partisans des Sénateurs d'Ottawa sont en amour avec leur équipe pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est l'acquisition de Claude Giroux et Alex DeBrincat durant l'été. Le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, a fait signer un contrat de trois saisons à la vedette franco-ontarienne Claude Giroux et a obtenu Alex DeBrincat sur le marché des échanges.

Claude Giroux est là pour marquer, mais aussi pour aider Brady Tkachuk dans ses fonctions de capitaine des Sénateurs. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

De retour chez lui, Giroux répond aux attentes et a même récolté son 300e but en carrière dans la Ligue nationale. Mais les Sénateurs n’arrivent pas à trouver une constance et font beaucoup moins bien qu’anticipé. Le monde du hockey d'Ottawa a par ailleurs pu assister à l'intronisation au Temple de la renommée du hockey de son ancien capitaine, Daniel Alfredsson.

4 - Médaille d'or pour le Canada au Championnat du monde junior

Le Canada a remporté le Championnat du monde de hockey junior, en janvier 2022. Louis Robitaille (entraîneur adjoint) et Dave Cameron (entraîneur-chef) ont participé à cette conquête. Photo : Getty Images / Andy Devlin

Le Canada arrive toujours au Championnat du monde de hockey junior avec un seul objectif : remporter l’or. C’était d’autant plus vrai cette année que l’équipe était dirigée par Dave Cameron, qui s’était contenté de l’argent lors de sa dernière expérience, en 2011. Le Canada avait laissé filer une avance de 3-0 après deux périodes, pour s’écraser 5-3 devant la Russie.

Dave Cameron (au centre) est appuyé notamment par Louis Robitaille (à gauche, avec une casquette). Ils dirigent respectivement les 67 d'Ottawa et les Olympiques de Gatineau. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Cette fois, alors que la finale contre la Finlande a donné lieu à des moments de grande anxiété pour les partisans canadiens, la victoire a été au rendez-vous, 3-2, en prolongation. L’entraîneur des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille, était l’adjoint de Dave Cameron. Il est revenu lui aussi avec une médaille d’or dans sa valise.

3 - L'Atlético Ottawa remporte le championnat de saison de la CPL

Kevin Aleman tente de déjouer David Choinière devant près de 15 000 spectateurs à la Place TD. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Dans leurs rêves les plus fous, les dirigeants de l’Atlético Ottawa n’ont jamais imaginé organiser une finale de la Première ligue canadienne de soccer à la maison devant près de 15 000 personnes. C’est pourtant ce qui est arrivé cette année. L’équipe a remporté le championnat de saison, avant de s’incliner devant le Forge FC de Hamilton, qui a mis la main sur un troisième titre en quatre saisons. Le club d’Ottawa aurait même pu accueillir plus de monde pour l’événement, le total de spectateurs ayant été fixé quelques jours avant le match. Les joueurs se sont félicités de ce parcours et souhaitent faire grandir le soccer encore davantage dans le futur.

Les joueurs de l'Atlético ont célébré leur but d'assurance contre le Pacific FC avec leurs partisans, après la demi-finale. Photo : Freestyle Photography / Tim Austen

Le Gatinois Maxim Tissot a aussi atteint un plateau important, cette saison, avec son 200e match en carrière.

2 - Le Canada à la Coupe du monde de soccer avec Jonathan David

L'équipe canadienne pose avant sa deuxième rencontre de la Coupe du monde au Qatar contre la Croatie. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

D'accord, le Canada n'a gagné aucun match à la Coupe du monde de soccer, mais le pays y était bien pour la première fois en 36 ans. Le Canada a surpris tout le monde lors des qualifications de la zone CONCACAF . Le pays a remporté la compétition devant les puissances habituelles américaines et mexicaines. Durant ce parcours, la jeune étoile d’Ottawa, le Franco-Ontarien Jonathan David, a joué un grand rôle marquant plusieurs buts à des moments clés. Il s’est toutefois effacé lors de la Coupe du monde, disputée au Qatar.

Le Canadien Alphonso Davies a marqué le premier but de l'histoire du pays à la Coupe du monde de soccer, de la tête, en début de rencontre, face à la Croatie. Photo : (Carl Recine/Reuters)

Alphonso Davies a marqué le seul but canadien, l’autre filet ayant été marqué contre son camp par un joueur marocain. Peu importe les résultats en Coupe du monde, le Canada a bien paru malgré un manque d’expérience flagrant.

1 - Les médailles olympiques d’Ottawa et Gatineau

Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann du Canada ont remporté la médaille d'or à la poursuite par équipe en patinage de vitesse sur longue piste aux Jeux olympiques de Beijing, en 2022. Photo : afp via getty images / WANG ZHAO

Une médaille olympique, c’est bien, deux c'est super, trois, c'est fantastique. Parlez-en à Isabelle Weidemann qui a complété son tour du chapeau aux Jeux olympiques de Pékin. Elle a mis la main sur la médaille de bronze au 3000 m et celle d’argent au 5000 m, en plus de remporter la poursuite par équipe avec ses coéquipières Valérie Maltais et Ivanie Blondin. Les deux patineuses d’Ottawa comptent cinq médailles au total, alors que Blondin a aussi mis la main sur l’argent au départ groupé.

Les Canadiennes Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont remporté la médaille d'or en poursuite par équipe aux Jeux olympiques de Pékin. Photo : Getty Images / Richard Heathcote

Aux Jeux paralympiques, Alexis Guimond a remporté le bronze au Super-G. Plus de 25 athlètes d’Ottawa et de Gatineau ont participé aux Jeux en 2022.