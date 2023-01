L’invasion russe de l’Ukraine pourrait profiter aux diamants canadiens

À première vue, rien ne distingue la bijouterie torontoise Fair Trade Jewellery Company ( FTJCo ) de n’importe quelle autre joaillerie. Des bagues et des boucles d’oreilles ornées de diamants sont élégamment présentées aux passants dans sa vitrine. La différence est qu’ici, aucun diamant russe n’est vendu, et ce, malgré que la Russie soit le premier producteur de diamants au monde.

Ces diamants étaient très connectés avec les oligarques et la kleptocratie. Il y a toujours eu des problèmes avec les droits [de la personne] et on ne voulait pas participer à cela , explique la directrice générale et cheffe de la production de Fair Trade Jewellery Company ( FTJCo ), Kesha Frank.

La majorité des diamants sur les présentoirs de la bijouterie sont des diamants canadiens, recyclés ou fabriqués en laboratoire, une offre qui séduit de plus en plus la clientèle torontoise, selon elle.

Tout ce qu'on fabrique c'est avec des matériaux équitables, donc il faut qu'on sache d'où ils viennent, dans quelles conditions ils ont été minés, coupés, taillés, tout ça , explique-t-elle.

Kesha Frank, de la boutique Fair Trade Jewellery Company, pense qu'il est important de connaître l'origine d'un diamant avant de l'acheter. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Quand la guerre éveille les consciences

Avec près de 30 % des exportations mondiales de diamants extraites du pergélisol russe, la Russie est le plus important fournisseur de ces pierres précieuses au monde. La quasi-totalité de sa production vient du géant minier Alrosa, détenue en partie par l’État russe, et dont les ventes de diamants bruts et polis ont totalisé plus de 4 milliards de dollars en 2021.

Depuis le début du conflit en Ukraine, des pays comme le Canada et les États-Unis ont annoncé des sanctions envers l’entreprise Alrosa et son président-directeur général Sergei Ivanov. Certains des plus grands bijoutiers du monde comme Tiffany & Co. et Chopard ont quant à eux déclaré qu’ils n’achèteront plus de diamants minés en Russie, pour des raisons éthiques.

La mine de diamants Diavik dans les Territoires du Nord-Ouest Photo : 2015 DDMI Sustainable Development Report

Une situation dont pourrait bénéficier le Canada, troisième producteur mondial de diamants, selon Kevin Vantyghem qui se spécialise dans la vente de diamants canadiens depuis une quinzaine d’années.

Au cours des prochaines années, des prochains mois, les diamants canadiens vont être de plus en plus populaires. Je m’attends à ce que ce soit de plus en plus difficile pour moi de m’approvisionner en raison de l’augmentation de la demande , explique le vice-président de Vantyghem Diamonds et membre du conseil d’administration de l’Association des bijoutiers canadiens.

Il ajoute que le Canada a mis sur pied le Code de conduite sur les diamants canadiens, dès le début des années 2000, afin de garantir l'authenticité des diamants désignés comme tels, ce qui permet aux diamants canadiens de se démarquer sur le marché.

« Le Canada est l’un des seuls pays, sinon le seul, à s’être doté de systèmes de traçabilité » — Une citation de Kevin Vantyghem, vice-président de Vantyghem Diamonds

Vers une division des marchés

Martin Rapaport, le président du groupe Rapaport, un important réseau de courtage de diamants, fait toutefois remarquer que les diamants russes bénéficient toujours d’importants débouchés puisque des pays comme l’Inde et la Chine n’ont pas imposé de sanctions contre la Russie.

Si vous êtes un manufacturier de diamants indien, pourquoi arrêter de travailler avec des diamants russes et renvoyer vos employés à la maison simplement à cause des États-Unis? , se demande Martin Rapaport.

Ultimement, je pense qu’on va voir une scission dans l’industrie et des chaînes d’approvisionnement ségrégées; une pour les diamants russes et une autre pour les diamants non russes , croit pour sa part Paul Zimnisky, un analyste de l'industrie mondiale de diamants.

Les diamants russes, des diamants de conflit?

Quelques mois après le début de la guerre, les États-Unis, le Canada ainsi que l’Australie, l’Ukraine, le Royaume-Uni et l’Union européenne, ont tenté de faire pression sur le Processus de Kimberley ( PK ), un système qui vise à éliminer du marché mondial les diamants qui financent des groupes armés ou des conflits, afin de discuter des implications de l’invasion russe de l’Ukraine dans le contexte du Processus de Kimberley.

Tant que la Russie continuera à violer le droit international et à mépriser la charte de l’ONU, il ne sera pas possible de tirer pleinement parti du Processus de Kimberley , a indiqué le directeur général du développement économique d’Affaires mondiales Canada, Cheryl Urban, dans une lettre adressée au président de PK , Jacob Thamage.

Des soldats rassemblent les restes de civils tués pendant l'occupation russe de Boutcha, au nord-ouest de Kiev, le 5 avril 2022. Photo : Associated Press / Felipe Dana

Actuellement le PK définit les diamants de conflit comme des pierres précieuses utilisées pour financer des mouvements rebelles cherchant à déstabiliser les gouvernements.

Pour que les diamants russes soient officiellement qualifiés de diamants de conflit , il faudrait donc en élargir la définition. La Russie, qui est membre du PK , s’est cependant opposée à la tenue des discussions.

Une des choses qui bloquent c'est le mécanisme de prise des décisions au niveau du Processus de Kimberley qui est un mécanisme consensuel. [...] Dans un mécanisme de consensus, lorsqu’un seul pays s’oppose, automatiquement il n’y a pas de décision prise , déplore le coordinateur de la Coalition de la Société Civile du Processus de Kimberley, Michel Yoboué, qui soutient l’élargissement de la définition.

« Quand on regarde la situation en Ukraine, on se dit à qui le prochain tour? » — Une citation de Michel Yoboué, coordinateur de la Coalition de la Société Civile du Processus de Kimberley

Les diamants canadiens, toujours imparfaits

Si les diamants canadiens offrent une alternative intéressante pour les consommateurs consciencieux, Kesha Frank rappelle que l’industrie diamantaire, même au Canada, comporte son lot de défis.

Les diamants canadiens sont peut-être plus équitables que les diamants de la Russie, mais il y a toujours des problèmes avec les sites miniers. C’est juste la réalité de l'industrie. Il va toujours y avoir des impacts environnementaux, il va toujours y avoir des impacts sur les communautés dans lesquelles est localisé le site minier , dit-elle.

Quant aux diamants fabriqués en laboratoire, elle rappelle que leur production nécessite de l’électricité et que beaucoup d’entre eux viennent de Chine, où les centrales électriques fonctionnent souvent au charbon.