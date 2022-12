Fin des avertissements de froid extrême dans certaines régions de la Saskatchewan

Les régions concernées sont principalement à Saskatoon, North Battlefords Moose Jaw et Gravelbourg.

Le froid extrême persistera cependant dans le nord et le sud de la province, notamment à Prince Albert et Regina.

Les régions qui sont aussi sous des avertissements de froid extrême : Estevan et Hitchcock

Benson

Brokenshell et Trossachs

Caledonia, Milestone et Parry

Cambria, Torquay et Outram

Cymri, Midale Macoun et Halbrite

Fillmore Creelman et Osage

Griffin et Froude

Lake Alma et Beaubier

Laurier, Radville

Lomond, Colgate et Goodwater

Norton, Pangman et Khedive

Scott, Yellowgrass Lang et Lewvan

Souris Valley, Tribune et Oungre

Wellington, Cedoux Colfax et Tyvan

Weyburn et McTaggart

Arborfield et Zenon Park

Invergordon, Yellow Creek et Tarnopol

Barrier Valley, Archerwill et McKague

Bjorkdale, Greenwater Lake Prov. Park

Connaught, Ridgedale et New Osgoode

Flett's Springs, Beatty Ethelton et Pathlow

Kinistino et James Smith

Lake Lenore et St. Brieux

Moose Ranger et Carrot River et Tobin Lake

Nipawin et Pontrilas

Naicam et Pleasantdale

Melfort et Star City

Three Lakes, Middle Lake et St Benedict

Tisdale et Sylvania

Torch River, Choiceland et White Fox

Willow Creek, Gronlid et Fairy Glen

district de Lakeland incluant les lacs Emma et Anglin

Birch Hills et Muskoday

Buckland et Spruce Home

Canwood et Debden

Duck Lake et Beardy's

Garden River, Meath Park et Albertville

Leask, Mistawasis et Parkside

Meeting Lake

Paddockwood, le lac Candle et Paddockwood

Davis

Shellbrook et Sturgeon Lake

Spiritwood et Leoville

St Louis, One Arrow et Domremy

Yorkton Springside et Ebenezer

Calder et Wroxton

Cana et Melville

Churchbridge et MacNutt

Fertile Belt, Esterhazy Stockholm et Bangor

Garry et Jedburgh

Grayson et Killaly

Langenburg et Marchwell

McLeod, Lemberg et Neudorf

Saltcoats et Bredenbury

Spy Hill et Tantallon

Stanley , Goodeve Fenwood et Duff

Wallace, Rhein Stornoway Tonkin et Rokeby

Le refroidissement éolien pourrait atteindre jusqu’à moins 45.

Environnement Canada recommande aux personnes qui se trouvent dans ces régions et qui sont à l’extérieur de se couvrir pour éviter des engelures. Elles doivent aussi surveiller l'apparition de symptômes associés au froid comme l’essoufflement, la douleur thoracique, la douleur et les faiblesses musculaires, ainsi que l’engourdissement et le changement de couleur des doigts et des orteils.

Les conditions pourraient s’améliorer au cours de l’après-midi à mesure que de l'air relativement plus chaud commencera à gagner le sud des Prairies.