Des conseils d’expertes pour festoyer sans se ruiner

Bien s’organiser, sans se laisser dépasser

Le compte à rebours est lancé et pour éviter l’excès, un seul mot d’ordre : s’organiser, selon Laurie Campbell, experte en finances personnelles chez Bromwich+Smith.

Il n’est jamais trop tôt pour commencer. Planifiez les lieux, évitez les heures de pointe, ne vous fiez pas au magasin sans file d'attente, puisque les prix y sont souvent plus onéreux, prenez une journée de congé et laissez les enfants à la maison. Et une fois vos achats terminés, mettez votre portefeuille de côté.

En effet, selon l’experte, il est nécessaire de s’y prendre à l’avance, mais aussi de savoir s’arrêter à temps.

Lana Gilbertson, conseillère en finance chez MNP, valorise abonde dans le même sens. Il est crucial de prendre le temps nécessaire, notamment pour comparer les prix et ne pas se laisser avoir à la moindre occasion , explique-t-elle.

C'est lors du magasinage en ligne que la tentation peut être la plus difficile à résister. Un clic et c’est ajouté au panier. Sauf que, durant le temps des Fêtes, les frais de port sont parfois augmentés et que la livraison finit par coûter encore plus cher que le produit en lui-même , avance Laurie Campbell.

Le problème peut devenir encore plus difficile à gérer si les emplettes sont faites en soirée, quand on est fatigué.

« Plus la journée avance, plus notre capacité décisionnelle diminue et le lendemain on regrette nos achats compulsifs de la veille. » — Une citation de Laurie Campbell, directrice et experte en finances personnelles chez Bromwich+Smith

Limiter les achats en ligne, c'est aussi favoriser l'économie locale. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Assez, c’est assez!

Prévoir un budget est essentiel et savoir s'y tenir est encore plus important , souligne aussi Lana Gilbertson.

Garder une trace de toutes les dépenses permet d'éviter les débordements. Quel que soit le moyen de paiement utilisé, faites une liste de tous les frais accumulés afin de ne pas avoir de mauvaises surprises et avoir une meilleure idée de votre budget , appuie Laurie Campbell, la conseillère chez Bromwich+Smith.

Cette solution permet de mieux se rendre compte des sommes dépensées, de prévenir les mauvaises surprises et d’améliorer la gestion des comptes d’année en année. Ainsi, aux prochaines Fêtes, il sera plus facile de prévoir les économies nécessaires pour chacune des dépenses prévues.

« N'oubliez pas tous les à-côtés : la nourriture en extra, les décorations, les invitations pour des soupers, le papier d’emballage… » — Une citation de Laurie Campbell, directrice et experte en finances personnelles chez Bromwich+Smith

Être généreux sans être dispendieux

Qui dit Fêtes de fin d’année dit aussi la pression de faire des cadeaux. Soyons honnêtes, nous avons tous nos propres limites financières, mais il ne faut pas oublier que les personnes à qui on offre des cadeaux ont aussi leurs propres limites , souligne Laurie Campbell.

« Un conseil : démarrez la conversation. » — Une citation de Laurie Campbell, directrice et experte en finances personnelles chez Bromwich+Smith

Il existe une certaine pression sociale face aux cadeaux de fin d'année, alors que le souvenir d'un bon souper reste parfois plus longtemps à l'esprit. Photo : iStock / ArtistGNDphotography

Fixer une limite de prix à l’avance, choisir de n’offrir des cadeaux qu’aux enfants, piger le prénom d’une seule personne à l’aveuglette ou répartir judicieusement les cadeaux sont quelques pistes de solutions. En parler avec les personnes concernées, selon l’experte en finance, c’est éviter le gouffre financier et être honnête sur la situation actuelle : les prix ont augmenté.

Pour Lana Gilbertson, un cadeau réussi n'est plus synonyme de prix, mais surtout de temps offert et partagé.

« Rendre visite [à quelqu'un] ou [l']appeler, personnaliser les cadeaux, proposer un service, exprimer sa reconnaissance ou faire du bénévolat, ce sont autant de petites choses qui peuvent apporter beaucoup de bonheur. » — Une citation de Lana Gilbertson, conseillère en finance chez MNP

Quand on repense aux Fêtes de fin d'année, on ne pense pas aux cadeaux, mais surtout au souvenir, aux traditions, aux instants passés ensemble , ajoute Laurie Campbell.

Les deux expertes s'accordent sur un dernier conseil : le temps des Fêtes, c'est surtout le moment d'user de sa créativité et d'oser l'originalité.